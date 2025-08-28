«Его надо признать памятником»: в Новосибирске начался суд по делу о санатории «Речкуновский»

В Новосибирске начался судебный процесс по делу о санатории «Речкуновский», которому ранее отказали в статусе объекта культурного наследия. Иски против Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области подали региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и гражданская активистка Людмила Матросова. Иски поступили в разное время. Участники процесса ожидают, что их объединят.

Спор, который дошел до суда, связан с историческим корпуса санатория, построенного в стиле неоклассицизма (сталинского ампира) в 1959 году. В 1998 году здание было признано выявленным объекта культурного наследия. Это охранный статус. Такое здание нельзя сносить, менять его облик. Обычно после получения данного «охранной грамоты» объект вскоре признается памятником, заносится в соответствующий реестр. Но с первым корпусом санатория «Речкуновский» все вышло иначе. Он проработал до 2004 года, внешне оставаясь прежним. Потом его закрыли, он стал разрушаться.

Вид с балкона исторического здания санатория

В 2024 году корпус пришел в аварийное состояние. Это неожиданно для историков и архитекторов стало основанием для исключения здания из перечня выявленных памятников. Именно это решение сейчас оспаривается в Центральном районном суде.

— Очень важный момент: эксперты еще в 1998 году подтвердили, что здание санатория имеет историко-культурную ценность. И документально все было оформлено. На момент закрытия в 2004 корпус был целым, в хорошем состоянии. Органы, чьей обязанностью является сохранения наследия, должны были довести дело до конца, поставить здание на госохрану и следить за его состоянием. Но этого не сделали. Заброшенный санаторий разрушался на глазах. Мы с 2016 года обращались во все инстанции, но нас не хотели слушать. Нам приходили отписки. Апофеозом стало снятие охранного статуса в 2024 году. Была проведена историко-культурная экспертиза, и сделан вывод о том, что поскольку здание находится в неудовлетворительном состоянии, оно не имеет историко-культурой ценности и не может быть включен в число ОКН. Хотя в законодательстве совершенно точно нет такого, что неудовлетворительное состояние памятника может быть препятствием для постановки его на госохрану. Даже руины под охрану берут. В общем, мы подали иски на бездействие и на неправомерные действия инспекции о невключении корпуса санатория «Речкуновский» в перечень объектов реестровых и на исключение его из перечня выявленных объектов. Его обязательно надо признать памятником, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина.

Общественники настаивают на отмене приказа об исключении корпуса санатория из реестра и проведении повторной историко-культурной экспертизы. 27 августа в суде состоялось предварительное заседание. Рассмотрение дела по существу запланировано на сентябрь.

Фрагменты балюстрады центральной лестницы

Краеведы, историки архитектуры и фотографы, которые периодически осматривают старый корпус «Речкуновского», говорят, что он всё больше разрушается. Здание не было должным образом законсервировано, крыши фактически нет. Декор кем-то постепенно демонтируются. Так, еще несколько лет центральный вход с балюстрадой был практически нетронутым. Сейчас балюстрады нет, ее разбитые и покореженные фрагменты лежат на земле. Стены и колонны покрываются граффити и надписями. Внутри бывших комнат, залов, коридоров растет трава и кустарники. Но всё это не окончательно уничтожило историческое здание: его светлое прошлое пока еще хорошо видно.

Ранее редакция рассказывала о том, что в развитие санатория «Речкуновский» планируют вложить пять миллиардов рублей. Соглашение о реализации проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).