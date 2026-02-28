В Новосибирске суд поддержал проведение экспертизы санатория «Речкуновский»

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство по делу об историческом корпусе санатория «Речкуновский». Оно было инициировано активистами регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Они требуют вернуть зданию, построенному в 1959 году (даты разнятся от источника к источнику), статус объекта культурного наследия. Ответчиком выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Истцы подавали ходатайство о проведении новой независимой экспертизы, результатом которой должно стать заключение о наличии или отсутствии историко-культурной ценности старого здания.

— Суд поддержал наше ходатайство и назначил экспертизу. Она будет проведена в марте 2026 года. На основании заключения эксперта и будет выноситься решение суда, мы полагаем. Предыдущая экспертиза была проведена в 2024 году, и тогда был сделан абсолютно неожиданный для всех вывод, что здание «Речкуновского» не имеет историко-культурной ценности в связи с неудовлетворительным состоянием. И в результате этого с исторического здания, которое является примером сталинского ампира, охранный статус сняли. Не исключено, что его собирались снести. Мы считаем, что это недопустимо, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина.

История санатория «Речкуновский» началась в конце 1940-х годов. Согласно архивным данным, в 1949 году был образован дом отдыха «Речкуновский» областного здравотдела. Именно это учреждение стало основой для будущей здравницы.

В 1959 году на базе дома отдыха создали санаторий «Речкуновский», который подчинялся Новосибирскому территориальному управлению курортов, санаториев и домов отдыха. Санаторий расположен на берегу Бердского залива в сосновом бору. В свое время он считался одной из лучших кардиологических здравниц страны.

В 1990-е годы, в связи с изменениями в законодательстве, организационно-правовая форма санатория неоднократно менялась. В 1993 году он стал филиалом акционерного общества закрытого типа «Санаторная корпорация «Новосибирск»», а в 1997 году — филиалом общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Теркурсовет». До августа 2003 года собственником санатория фактически оставалась Федерация профсоюзов Новосибирской области. В 1998 году главный корпус санатория получил статус выявленного объекта культурного наследия.

В августе 2003 года у санатория появился новый владелец. Однако уже через год, 26 сентября 2004 года, сотрудникам и отдыхающим официально объявили о закрытии «Речкуновского». Официальной причиной стало банкротство компании-собственника. В апреле 2004 года учреждение прекратило функционировать. Историческое здание санатория постепенно превратилось в одну из самых известных новосибирских «заброшек».

Ранее редакция сообщала, что Союз архитекторов России обратился к губернатору Новосибирской области с просьбой сохранить исторический корпус санатория «Речкуновский».