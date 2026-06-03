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Недвижимость Общество

Жилье не для всех: эксперты оценили спрос и цены на квартиры в новосибирских домах-памятниках

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По цене исторические квартиры сопоставимы с квартирами в новостройках

В 2026 году на рынке недвижимости Новосибирска продаются десятки квартир в домах, имеющих статус памятника архитектуры или истории. В основном это объекты в центральной части города, построенные в период с 1930-х по 1950-е годы. Infopro54 изучил цены.

Несколько квартир выставлено на продажу в одном из самых знаменитых зданий — стоквартирном доме, памятнике федерального значения. Цена за трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров здесь составляет около 18 миллионов рублей. Продаются квартиры и в знаменитом памятнике конструктивизма — «Доме с часами». Стоимость жилья там варьируется в районе 13, 18 и 20 миллионов рублей. Эти цены сопоставимы со стоимостью квартир в новых жилых комплексах, в том числе расположенных в центральной части города.

Эксперты отмечают, что назвать ажиотажным спрос на квартиры в домах-памятниках нельзя. Их покупают, но, как правило, это немногочисленные ценители, которые понимают разницу между старым фондом и современным жильем.

— В нашем доме потрясающие планировки. Если там новые собственники глупые не лазили с ремонтом, там просто идеальная, абсолютная звукоизоляция. Такого нет нигде вообще: ни в сталинках, нигде. Дом с часами строился в начале 30-х. По нему можно и нужно учить строить. Сейчас так делать не умеют, к сожалению, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 культуролог, президент АНО «Дом с часами» и член новосибирского отделения ВООПИК Олег Викторович.

Аналитики рынка недвижимости считают, что спрос на квартиры в новосибирских домах-памятниках не может быть высоким по нескольким причинам.

— Для массового потребителя это никаким плюсом не является. Для потребителя класса с доходами выше среднего это тоже плюсом не является, так как если дом признан памятником, там есть ограничения на реконструкцию. Это может касаться и перепланировок, и балконов, и даже оконных переплетов. Город-то у нас молодой, откуда у нас взяться такому уж историческому жилью и, соответственно, ценнику и спросу на него? — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Александр Астахов.

Эксперты отмечают, что в других сибирских городах складывается иная картина. Например, в Томске, который значительно старше Новосибирска. Там многие дома деревянного зодчества остаются жилыми, люди активно покупают и продают там квартиры, видя в этом особую ценность.

— Там такое жилье в полумассовом обороте. Многие из тех домов, которые признаны в Томске памятниками архитектуры, дореволюционные, чаще всего купцы строили под себя, — добавил Астахов.

В качестве  характерной для Новосибирска истории можно привести ситуацию с домами на улице Якушева. Некогда жилые, позже признанные аварийными, они едва не были разрушены, но их удалось отстоять силами общественников. Сейчас эти дома по программе «Дом за рубль» выкупила группа компаний, планирующая отреставрировать здания и разместить в них свое архитектурное бюро. На вопрос о том, рассматривался ли вариант возвращения этих объектов в жилой фонд, собственник компании ответил отрицательно.

—Я думаю, что заработать на этоv можно не так много. Цена будет небольшая за квартиры, а объем реконструкции достаточно значительный. Проще заново построить, чем сейчас реконструировать с учетом всех обременений и ограничений, которые накладывает культурное наследие, — собственник компании «Загорские кварталы» (ГК «Ар. Тэго») Денис Малюженко.

Примечательно, что тут же, на улице Якушева, можно найти и примеры домов, построенных на заре истории города. Они неплохо сохранились и остаются жилыми. Жильцы могут иногда жаловаться на необходимость ремонта, но в целом довольны и внешним видом, и планировками своих квартир. Это подтверждает тезис о том, что жизнь в доме-памятнике имеет свои нюансы и в первую очередь зависит от его состояния. Те, кому повезло жить в объекте исторического наследия в хорошем состоянии, ценят его. Однако новые покупатели, располагающие суммой выше среднего, чаще всего предпочитают приобретать квартиру в новостройках.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске зафиксировали рекордный рост новостроек без продаж.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на жилье Памятники архитектуры

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