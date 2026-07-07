Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции по благоустройству парка

3 июля в парке рядом с Домом молодежи «Маяк» сотрудники Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спортивный резерв» и сотрудники Банка Уралсиб отремонтировали и покрасили лавочки «Образовательной аллеи» парка, инструменты и материалы для проведения ремонтных работ были приобретены банком.

Торжественная церемония закладки «Образовательной аллеи состоялась в сентябре 2024 года, партнером проекта стал Банк Уралсиб. В мероприятии приняли участие педагоги-ветераны, руководители образовательных учреждений, учащиеся Советского района, а также сотрудники Банка Уралсиб. Силами собравшихся были высажены несколько десятков лип, отремонтированы и покрашены скамейки парка, установлены новые урны.

«Эту аллею заложили два года назад и сегодня возникла необходимость благоустроить данную локацию, банк откликнулся на просьбу помочь в проведении работ. Мы закупили все необходимые материалы для ремонта, наши сотрудники приняли активное участие в акции. Теперь жители и гости микрорайона могут с удовольствием отдыхать в парке», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

Банк Уралсиб несколько лет поддерживает проекты по благоустройству парков. Так в прошлом году Уралсиб профинансировал покупку более трехсот саженцев декоративных кустарников, деревьев и цветов для «Эко-парка «Обской» города Обь Новосибирской области, а сотрудники банка приняли участие в закладке двух аллей: «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества».