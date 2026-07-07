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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции по благоустройству парка

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В мероприятии приняли участие педагоги-ветераны, руководители образовательных учреждений, учащиеся Советского района, а также сотрудники Банка Уралсиб

Банк Уралсиб3 июля в парке рядом с Домом молодежи «Маяк» сотрудники Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спортивный резерв» и сотрудники Банка Уралсиб отремонтировали и покрасили лавочки «Образовательной аллеи» парка, инструменты и материалы для проведения ремонтных работ были приобретены банком.

Торжественная церемония закладки «Образовательной аллеи состоялась в сентябре 2024 года, партнером проекта стал Банк Уралсиб. В мероприятии приняли участие педагоги-ветераны, руководители образовательных учреждений, учащиеся Советского района, а также сотрудники Банка Уралсиб. Силами собравшихся были высажены несколько десятков лип, отремонтированы и покрашены скамейки парка, установлены новые урны.

«Эту аллею заложили два года назад и сегодня возникла необходимость благоустроить данную локацию, банк откликнулся на просьбу помочь в проведении работ. Мы закупили все необходимые материалы для ремонта, наши сотрудники приняли активное участие в акции. Теперь жители и гости микрорайона могут с удовольствием отдыхать в парке», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

Банк Уралсиб несколько лет поддерживает проекты по благоустройству парков. Так в прошлом году Уралсиб профинансировал покупку более трехсот саженцев декоративных кустарников, деревьев и цветов для «Эко-парка «Обской» города Обь Новосибирской области, а сотрудники банка приняли участие в закладке двух аллей: «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества».

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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Уралсиб Премиум подвел итоги акции «Путешествие на Алтай»

Все победители акции получат сертификаты на путешествие для двоих, которые включают авиабилеты из городов России в Горно-Алтайск и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также насыщенную экскурсионную программу.

При этом у победителей есть возможность самостоятельно выбрать дату поездки в период действия сертификата — с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

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В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

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Банк Уралсиб запустил курьерский сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса

Возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб доступны в Астрахани, Владикавказе, Кирове, Костроме, Махачкале, Нальчике, Чебоксарах, Элисте. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту с курьерской доставкой.

Также возможности курьерского сервиса при открытии расчетного счета стали доступны и для новых бизнес-клиентов в трех городах присутствия банка – Краснодаре, Оренбурге и Ставрополе.

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Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших автокредитов без первоначального взноса

Банк Уралсиб занял 1-е место в июньском рейтинге лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей без первоначального взноса – исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели текущие условия кредитов в российских банках из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.05.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования эксперты проанализировали величину процентных ставок и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, а также условия снижения ставки, включая платную опцию. Кроме того, учитывались срок кредитования и его максимальная сумма, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и ряд других критериев.

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ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

30 июня состоится повторный аукцион по продаже активов, принадлежащих ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря». В рамках данного аукциона будет предложен пакет из 18 компаний. Этот пакет включает в себя 100% долей уставного капитала таких обществ, как ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1» и ООО «Первомайская Заря». Также в лот входят акции акционерных обществ «Кулон-Истра», «Ногинск-Восток», «Кулон Девелопмент», «Ресурс-Экономия» и «Торос».

Общая оценочная стоимость предлагаемого имущества составляет 92 547 229 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются по 29 июня 2026 года. Сами торги начнутся 30 июня 2026 года, в 13:00 (мск). Аукцион будет проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом».

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Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Лучший бренд НСО по итогам 2025 года»

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с Министерством промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Новосибирской области подвела итоги региональных конкурсов «Лучший экспортер Новосибирской области», «Лучший бренд Новосибирской области» по итогам 2025 года, а также регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший бренд Новосибирской области по итогам 2025 года в сфере финансовой деятельности».

Победителей конкурсов поздравили исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Евгеньевич Рягузов, Президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Иванович Бернадский и Президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Игоревич Алтухов.

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