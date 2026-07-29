Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

«СКИФ» — это первый в России и один из самых мощных в мире источников синхротронного излучения. Установка позволяет ученым изучать структуру веществ на атомном уровне без их разрушения. Ранее, в начале июля, Ростехнадзор выдал акт полной строительной готовности объекта, что стало основанием для начала кадастровых процедур . В конце августа на международном форуме «Технопром» планируется обсуждение практического использования возможностей новой научной инфраструктуры .

Напомним, что заказчиком строительства ЦКП «СКИФ» выступает Институт катализа СО РАН, а головным изготовителем уникального оборудования — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, которое заместило зарубежные аналоги.

Ранее редакция сообщала о том, что Казахстан рассматривает возможность участия в работе «СКИФа». В перспективе рассматривается возможность более широкого сотрудничества в рамках Евразийского союза.