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Власть Наука Недвижимость Технологии

Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

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Научный центр обрёл юридический адрес и статус

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

«СКИФ» — это первый в России и один из самых мощных в мире источников синхротронного излучения. Установка позволяет ученым изучать структуру веществ на атомном уровне без их разрушения. Ранее, в начале июля, Ростехнадзор выдал акт полной строительной готовности объекта, что стало основанием для начала кадастровых процедур . В конце августа на международном форуме «Технопром» планируется обсуждение практического использования возможностей новой научной инфраструктуры .

Напомним, что заказчиком строительства ЦКП «СКИФ» выступает Институт катализа СО РАН, а головным изготовителем уникального оборудования — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, которое заместило зарубежные аналоги.

Ранее редакция сообщала о том, что Казахстан рассматривает возможность участия в работе «СКИФа». В перспективе рассматривается возможность более широкого сотрудничества в рамках Евразийского союза. 

Фото пресс-службы ЦКП «СКИФ», автор: Александра Малыгина

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Рубрики : Власть Наука Недвижимость Технологии

Регионы : Новосибирская область

Теги : строительство СКИФ Росреестр кадастровый учет

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В Академгородке отремонтируют 12 домов в границах достопримечательного места

Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по имущественному спору между мэрией города и компанией «Сибирский причал», которая занимает участок на правом берегу Оби в районе Чернышевского спуска. Суд обязал предприятие освободить территорию площадью 2054 квадратных метра в месячный срок после вступления решения в силу, одновременно отклонив встречные требования арендатора о признании договора действующим.

Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

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В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

Президент России подписал указ о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирска. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем Центрального районного суда стала Мария Стебихова.

Мария Стебихова работает в судебной системе с 2021 года. До последнего времени она занимала должность заместителя председателя этого же суда, а теперь возглавила его.

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В Новосибирской области обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Глава региона Андрей Травников акцентировал внимание на наличии в Новосибирской области предприятий, демонстрирующих определенные результаты в вовлечении вторичных ресурсов в оборот. Он подчеркнул необходимость определить пути развития этой сферы экономики, ориентированной на экологичность. По словам губернатора, основная цель – стимулировать производства, которые создают новую продукцию и сырье из вторичных материалов. Новосибирская область обладает для этого всеми предпосылками, так как уже существует ряд перерабатывающих предприятий. Применяя меры государственной поддержки, возможности для такого рода деятельности будут расширены.

Напомним, что в апреле текущего года в регионе была запущена программа перехода к циркулярной экономике. Данный план мероприятий предусматривает отход от линейной модели «добыча – использование – утилизация» к замкнутому циклу «отходы – вторичные ресурсы – новая продукция». Программа разработана в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента РФ, в рамках проекта «Экологическое благополучие».

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В Новосибирской области начал работу передвижной музей «Поезд Победы»

28 июля в Новосибирской области стартовал трехдневный проект «Поезд Победы» — передвижной музей, призванный сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие выставки посетила заместитель губернатора Валентина Дудникова.

Экспозиция «Поезда Победы» погружает посетителей в атмосферу военного времени, демонстрируя собирательный образ поколения победителей. По словам Валентины Дудниковой, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются приоритетными задачами регионального правительства. Она подчеркнула, что подобные проекты помогают передать будущим поколениям правду о героическом прошлом страны, формируя истинный патриотизм.

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Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

Специальный партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – Сибирское главное управление Банка России – вручит спецприз автору лучшего материала, посвящённого повышению финансовой грамотности жителей Сибири и защите граждан от финансового мошенничества.

В условиях активного развития цифровых сервисов и роста числа финансовых операций онлайн вопросы безопасности и финансовой грамотности становятся особенно актуальными. Журналистские материалы, помогающие людям разобраться в финансовых продуктах, распознать финансовые риски и защитить свои сбережения, играют важную роль в повышении уровня финансовой культуры населения.

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Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
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Власть Наука Недвижимость Технологии

Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

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