Охранный статус тормозит развитие новосибирского Академгородка

Академгородок всегда являлся особой территорией и брендом Новосибирска, известным далеко за пределами региона. Здесь сосредоточено большинство научных организаций города. Однако развитие этой территории столкнулось с неожиданной проблемой: присвоенный несколько лет назад (2014 год — Ред.) статус объекта культурного наследия скорее тормозит, чем помогает.

— Вроде бы звучит замечательно, но с точки зрения эксплуатации это очень большая задача и много сложностей. Мы не можем спилить дерево, не можем покрасить фасад, не можем демонтировать плитку, потому что для этой работы нужна большая процедура согласования, выдача разрешений. Это недешевая траектория, и мы, и горожане вынуждены тратить огромные суммы — десятки, а то и сотни тысяч рублей на эту работу, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, сейчас власти изучают проблематику и ищут правовые механизмы, чтобы максимально упростить эти процедуры. При этом развитие Академгородка продолжается, несмотря на сложности.

Самым масштабным проектом, по словам мэра, является музыкальная школа на улице Терешковой на 800 учеников, которую планируется ввести в эксплуатацию в самое ближайшее время. По словам мэра, второго такого объекта за Уралом нет.

Ранее редакция сообщала, что Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска.