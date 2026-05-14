Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сроки передачи в суды этого вида долгов в регионе за год резко сократились

В минувшем году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области направил в суд 41000 заявлений о взыскании долгов по взносам за капитальный ремонт на сумму 466 млн рублей. Большая часть из них еще не оплачена. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Дмитрий Кулешов.

— Благодаря реализованному электронному документообороту с мировыми судьями, службой судебных приставов, а также межведомственному взаимодействию, сроки взыскания задолженности составляют всего четыре месяца. Еще в 2024 году работа по одному должнику занимала более года, — констатировал Кулешов.

Ранее отмечалось, что в 2025 году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства планировал направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей по долгам за капремонт. По сумме планы серьезно перевыполнены.

По словам Дмитрия Кулешова, в регионе также существенно изменилась структура задолженности. С 2021 года задолженность с периодом образования более трёх лет устойчиво сокращается. Прежде всего, за счёт высоких темпов проведения судебной работы по взысканию.

На конец 2025 года собираемость взносов за капремонт в Новосибирской области на счёт регионального оператора составляла 95,7%, на середину мая 2026 она выросла до 96%.

Напомним, требования к неплательщикам за услуги ЖКХ в Новосибирске в целом ужесточились. Ресурсосберегающие компании обращаются с исками в суды при первой возможности.

В конце 2025 года в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает расширение возможностей регоператоров по капремонту, в том числе разрешает передавать функции по начислению взносов и взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании.

В 2026 году в регионе планируют пересмотреть плату за капитальный ремонт.  Обсуждается возможность введения дифференцированного тарифа.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в регионе было возбуждено более 42 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму свыше миллиарда рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : суд капитальный ремонт задолженность

284
0
0
Предыдущая статья
День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая
Следующая статья
Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

Читать полностью

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Автор: Юлия Данилова

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Читать полностью

В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

Автор: Мария Гарифуллина

В Центральном парке стало меньше аттракционов и точек общепита. В общей сложности демонтировано четыре объекта. К маю текущего года четыре участка были полностью зачищены.

Infopro54 получил от мэрии Новосибирска ответ на вопрос о причинах демонтажа и о планах по использованию освободившихся участков парка.

Читать полностью

Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению

Автор: Юлия Данилова

В городах сибирского региона, где работает СГК, отопительный сезон продолжается в Абакане и Красноярске. Как пояснил директор по тепловым сетям компании Антон Баев, это решение было принято муниципалитетом и подтверждено распоряжением главы города либо его заместителем. Сама компания его принять не может. В Назарово, Канске и Кызыле отопительный сезон продлили до 18 мая.

— По городу Новосибирску у нас было 64 обращения о том, чтобы обратно подключить объекты к теплоснабжению. В основном это детские сады, а также несколько больниц. В Барнауле была всего одна заявка. В Бийске и Рубцовске уже идут испытания на теплосетях, поэтому о продлении сезона там не может быть речи, — пояснил Баев.

Читать полностью

Даты празднования Дня города-2026 утвердили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска утвердили даты празднования 133-летия города в 2026 году. Основные торжества, приуроченные ко Дню города, пройдут в выходные — 27 и 28 июня. Информация об этом содержится в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города.

До конца мая городские власти планируют разработать концепцию праздника, утвердить единый стиль оформления и запустить работу городских фонтанов. В середине июня предстоит определить места и время для ключевых событий: торжественного собрания, музыкального выступления и церемонии открытия Дня города. Кроме того, в районах будут проводиться локальные мероприятия.

Читать полностью

Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект межевания квартала в границах улиц Сухарной, Владимировской и береговой линии реки Оби. Документ подписан мэром Максимом Кудрявцевым 12 мая 2026 года и затрагивает земельные участки в Железнодорожном и Заельцовском районах города.

Документ предусматривает образование десятков новых участков, перераспределение существующих наделов и изъятие ряда территорий для муниципальных нужд. Основная цель — чётко определить границы образуемых и изменяемых земельных участков.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

Бизнес

День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Бизнес Город Технологии

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Общество

В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

Город Общество

Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению

Город Общество

Даты празднования Дня города-2026 утвердили в Новосибирске

Бизнес Власть Недвижимость

Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Актуальный разговор Бизнес

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Общество

«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

Власть Город Общество

«Мы теряем лесной фонд»: клен выдавливает из Заельцовского парка в Новосибирске другие растения

Общество Спорт

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Бизнес

Более половины рекламных денег в Новосибирске ушло в интернет-сервисы

Бизнес Общество

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Власть Общество

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Бизнес

Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад

Общество

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Недвижимость Общество

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Общество

Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности