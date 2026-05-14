С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

В минувшем году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области направил в суд 41000 заявлений о взыскании долгов по взносам за капитальный ремонт на сумму 466 млн рублей. Большая часть из них еще не оплачена. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Дмитрий Кулешов.

— Благодаря реализованному электронному документообороту с мировыми судьями, службой судебных приставов, а также межведомственному взаимодействию, сроки взыскания задолженности составляют всего четыре месяца. Еще в 2024 году работа по одному должнику занимала более года, — констатировал Кулешов.

Ранее отмечалось, что в 2025 году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства планировал направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей по долгам за капремонт. По сумме планы серьезно перевыполнены.

По словам Дмитрия Кулешова, в регионе также существенно изменилась структура задолженности. С 2021 года задолженность с периодом образования более трёх лет устойчиво сокращается. Прежде всего, за счёт высоких темпов проведения судебной работы по взысканию.

На конец 2025 года собираемость взносов за капремонт в Новосибирской области на счёт регионального оператора составляла 95,7%, на середину мая 2026 она выросла до 96%.

Напомним, требования к неплательщикам за услуги ЖКХ в Новосибирске в целом ужесточились. Ресурсосберегающие компании обращаются с исками в суды при первой возможности.

В конце 2025 года в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает расширение возможностей регоператоров по капремонту, в том числе разрешает передавать функции по начислению взносов и взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании.

В 2026 году в регионе планируют пересмотреть плату за капитальный ремонт. Обсуждается возможность введения дифференцированного тарифа.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в регионе было возбуждено более 42 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму свыше миллиарда рублей.