Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

В настоящее время осуществляется проработка дифференциации взноса на капитальный ремонт. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

Предполагается, что тариф будет зависеть от нескольких факторов:

от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом,

от типа дома и его этажности,

от стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков),

от перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (установленный Жилищным кодексом РФ и законом №360-ОЗ).

от результата технического обследования многоквартирных домов.

— По состоянию на 2025 год дифференцированный взнос на капитальный ремонт введен в 32 субъектах Российской Федерации. Наиболее часто встречается дифференциация по наличию или отсутствию лифтового оборудования (например, в Красноярском крае, Иркутской области), — подчеркнули в министерстве.

Депутат регионального парламента Новосибирской области Дмитрий Козловский пояснил редакции Infopro54, что «удочки» о введении дифференцированных тарифов МинЖКХ закидывало в Заксобрание давно.

— Первоначально мы были против, но сейчас видим, что ситуация меняется, субъекты их вводят, поэтому мы будем рассматривать предложение и обоснования дифференциации. Если раньше говорили, что тариф на капремонт должен быть единым для всей области, то сейчас звучат предложения о том, что, условно, в Барабинске, Колывани и т.д. он должен быть ниже, чем в Новосибирске. Это тема для обсуждения, — добавил Козловский.

Напомним, минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием уже действуют в шести регионах Сибири. В среднем они в полтора раза выше, чем обычные минимальные. В Новосибирске также выдвигалась инициатива о введении такой дифференциации.

— Она так и не была принята. Если сейчас предложение поступит, мы будем рассматривать его на рабочей группе, потом вынесем на комитет, — пояснил Дмитрий Козловский.

В 2026 году тариф на капремонт в Новосибирской области не изменился.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в регионе пересмотрят норматив накопления твердых коммунальных отходов, что приведет к росту тарифа на вывоз мусора.