Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе планируют ввести дифференцированный взнос на ремонт домов

В настоящее время осуществляется проработка дифференциации взноса на капитальный ремонт. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

Предполагается, что тариф будет зависеть от нескольких факторов:

  • от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом,
  • от типа дома и его этажности,
  • от стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков),
  • от перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (установленный Жилищным кодексом РФ и законом №360-ОЗ).
  •  от результата технического обследования многоквартирных домов.

— По состоянию на 2025 год дифференцированный взнос на капитальный ремонт введен в 32 субъектах Российской Федерации. Наиболее часто встречается дифференциация по наличию или отсутствию лифтового оборудования (например, в Красноярском крае, Иркутской области), — подчеркнули в министерстве.

Депутат регионального парламента Новосибирской области Дмитрий Козловский пояснил редакции Infopro54, что «удочки» о введении дифференцированных тарифов МинЖКХ закидывало в Заксобрание давно.

— Первоначально мы были против, но сейчас видим, что ситуация меняется, субъекты их вводят, поэтому мы будем рассматривать предложение и обоснования дифференциации. Если раньше говорили, что тариф на капремонт должен быть единым для всей области, то сейчас звучат предложения о том, что, условно, в Барабинске, Колывани и т.д. он должен быть ниже, чем в Новосибирске. Это тема для обсуждения, — добавил Козловский.

Напомним, минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием уже действуют в шести регионах Сибири. В среднем они в полтора раза выше, чем обычные минимальные. В Новосибирске также выдвигалась инициатива о введении такой дифференциации.

— Она так и не была принята. Если сейчас предложение поступит, мы будем рассматривать его на рабочей группе, потом вынесем на комитет, — пояснил Дмитрий Козловский.

В 2026 году тариф на капремонт в Новосибирской области не изменился.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в регионе пересмотрят норматив накопления твердых коммунальных отходов, что приведет к росту тарифа на вывоз мусора. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : тариф капитальный ремонт

15
0
0
Предыдущая статья
Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Мероприятия по изъятию больных и потенциально зараженных животных в регионе завершились. Последним населенным пунктом, где проводились эти работы, стало село Козиха. Новые случаи заболевания животных в регионе не фиксируются уже с 6 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Ранее отмечалось, что карантин в очагах заболевания продлится 30 дней.

Новых животных сельчане смогут завести через 4-6 месяцев после нескольких дезинфекций и сдачи анализов на отсутствие инфекции в хозяйствах. Ранее власти отмечали, что владельцам ЛПХ придется уничтожить весь корм и провести обработку помещений и загонов, где содержались животные.

Читать полностью

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Власть

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Общество

Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Общество

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Телекоммуникации

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Общество

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Власть

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Бизнес

На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Бизнес Власть Общество

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Общество

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Бизнес Промышленность

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Общество

Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Власть

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

Общество

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Мировые и федеральные новости Общество Право&Порядок

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Общество

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Общество

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности