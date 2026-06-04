Новосибирские пчеловоды выступили против применения баковых смесей пестицидов

4 июня в Законодательном собрании региона состоялось заседание Комитета по экологии, ключевым вопросом которого стало ужесточение правил применения пестицидов в сельском хозяйстве. Инициаторами обсуждения выступили пчеловоды. Представители отрасли обозначили ряд системных проблем, главные из которых — использование запрещенных за рубежом препаратов и повсеместное применение так называемых баковых смесей.

Заместитель председателя регионального отделения Союза пчеловодов Андрей Долгих, выступая перед депутатами, подчеркнул, что последствия бесконтрольного применения пестицидов выходят далеко за пределы пчеловодства.

— Пчеловоды Новосибирской области являются непосредственными очевидцами крайне негативного воздействия высокотоксичных пестицидов на окружающую среду и, как граждане страны, которым небезразлично будущее, имеют полное право говорить о проблеме, выходящей далеко за пределы нанесения ущерба флоре и фауне. Огромным вызовом для нашей страны сегодня является бесконтрольное применение пестицидов при производстве сельскохозяйственной продукции, сопоставимое по своим последствиям с применением химического оружия, — заявил Долгих.

Отдельную тревогу у пчеловодов вызывает применение баковых смесей, когда в результате смешивания препаратов образуется новое вещество с неизученными свойствами и непредсказуемым воздействием на окружающую среду. По мнению экспертов, такие смеси должны расцениваться как незарегистрированные препараты со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Одной из острейших проблем остается непрозрачность использования пестицидов. Информационная система прослеживаемости «Сатурн», призванная фиксировать все обработки полей, работает отлично, но не все сельхозпредприятия вносят туда данные, объясняют пчеловоды.

— По информации Россельхознадзора, в целом по стране 48% пестицидов применено без отражения в «Сатурне». Мы проанализировали ситуацию в Новосибирской области. Из оценочных 700 хозяйств, занимающихся растениеводством, лишь 222 отразили хотя бы одну обработку. Это около 30%. Соответственно, по нашим оценкам, порядка 70% сельхозпроизводителей поливали землю неизвестно чем, — сообщил Infopro54 Андрей Долгих.

По итогам заседания пчеловоды предложили создать постоянно действующую рабочую группу при комитете по экологии с участием представителей науки, надзорных органов и общественности для выработки конкретных законодательных инициатив. Среди ключевых предложений — запрет на использование препаратов, уже запрещенных в развитых странах, а также баковых смесей. Предварительно инициатива депутатами поддержана, однако окончательное решение пока не принято.

В свою очередь, представители пчеловодческого сообщества намерены взять ситуацию под собственный контроль вне зависимости от решений властей.

— Мы будем сами своими силами проводить мониторинг. Если увидим, что идет обработка полей пестицидами, а информация об этом отсутствует в «Сатурне» и не опубликована в СМИ за пять–десять дней, как положено по закону, будем обращаться и в Россельхознадзор, и в прокуратуру, — подчеркнули в ассоциации пчеловодов.

Пчеловоды особо акцентируют: проблема касается не только насекомых-опылителей, а здоровья всего населения. Пчеловоды приводят данные о том, что заболеваемость злокачественными опухолями центральной нервной системы у сельского населения на 70% выше, чем у городского, а рост инвалидизации от онкологических заболеваний среди взрослых составляет 38%. Пестициды накапливаются в почве, воде, растениях и по пищевой цепи попадают в продукты питания.

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