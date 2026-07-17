Магазины Новосибирска вывесили школьную форму — цены за год выросли почти на 15%

В новосибирских магазинах стартовал сезон продаж школьной формы. Коллекции к 1 сентября выставили крупные торговые центры, специализированные детские магазины и небольшие точки эконом-сегмента. На июль приходится основной объем закупок одежды и сопутствующих товаров к новому учебному году. Несмотря на то что маркетплейсы забрали существенную часть аудитории, традиционные офлайн-магазины остаются востребованными — родителям важно примерить вещи и оценить качество материалов.

Корреспонденты Infopro54 поговорили с родителями школьников и попросили их оценить динамику цен по сравнению с прошлым годом, а также сравнили наблюдения покупателей с официальной статистикой Новосибирскстата.

— Каждый элемент одежды — юбка, сарафан, блузка — подорожал примерно на 200–500 рублей. В прошлом году мы покупали все дочери, она идет в третий класс, за год ребенок серьезно вырос, нужна полная смена гардероба. Особенно подорожали сарафаны — самый простой вариант сейчас стоит около 4000 рублей, хотя в прошлом году можно было найти за 3500. Вроде бы подорожание незначительное, но суммарно набирается приличная сумма. Я сравнила чеки с прошлогодними — веду дневник трат — рост почти на 15%. Ребенку нужны и юбка, и несколько блузок, и сарафан, и спортивная форма. Обувь, конечно, остается одной из самых дорогих покупок — на нее, похоже, нужно отдельно копить в течение года, — рассказала жительница Новосибирска Наталья.

Родители мальчиков отмечают, что брюки практически не изменились в цене, даже если подорожали, то незначительно. А вот рубашки — другая история.

— В прошлом году мы отказывались от рубашек, которые продают в магазине по договору со школой — во-первых, там было дорого, во-вторых, не устроил материал: чистый пластик, в котором невозможно носить детям. Так как требование — просто белая рубашка, мы нашли в другом магазине хлопковую, она стоила существенно дешевле. В этом году сложилось ощущение, что хлопковые рубашки сильно подорожали. Купила несколько — голубые и белые. Самая дешевая из них стоила 1700 рублей, а из более мягкого хлопка — 2750. На мой взгляд, очень дорого, но экономить на этом сложно: ребенок проводит в школе половину дня, одежда должна быть из натуральных материалов, иначе ему будет просто некомфортно, — поделилась мама третьеклассника Ольга.

Из 67 родителей (три школьных чата), опрошенных редакций, 59 человек оценили рост цен на школьную форму примерно в 15%, два человека — в 20-25%, остальные школьную форму еще не покупали и на маркетплейсах не выбирали.

Официальные данные Новосибирскстата за июнь 2026 года в целом подтверждают наблюдения потребителей.

Наименование Цена в июне 2025 (руб.) Цена в июне 2026 (руб.) Рост Брюки школьные 2792,86 2850,83 +2% Юбка школьная 1662,07 1745,65 +5% Школьный сарафан 2484,49 2816,62 +13% Рубашка для мальчика 1341,16 1555,11 +16% Блузка школьная 1485,17 1748,21 +17,7%

Больше всего за год подорожали школьные блузки для девочек — почти на 18%. Меньше всего выросли цены на брюки для мальчиков — на 2%. В среднем по всем позициям рост составил около 11%.

Ранее редакция рассказывала, что ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму.