Новосибирцам предлагают повышенные выплаты при заключении контракта на военную службу

Жители Новосибирской области, заключившие контракт с Министерством обороны РФ для службы в зоне проведения СВО до конца текущего месяца, могут рассчитывать на увеличенные единовременные выплаты. Благодаря персональному сопровождению каждого добровольца и унифицированной системе региональных начислений, новосибирцы, подписавшие контракт, при поступлении на службу получат до 2,9 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко акцентировал внимание на планомерной работе областного Правительства, направленной на оперативную и действенную поддержку мужчин, избравших защиту Родины на передовой. Система сопровождает бойца с момента обращения до прибытия в часть, гарантируя исполнение контрактных обязательств и возможность служить по выбранной специальности. В отличие от некоторых рекрутинговых структур, где заявленные возможности могут не соответствовать действительности, в Новосибирской области гарантируется полномасштабное региональное сопровождение. Процесс заключения контракта организован по принципу «одного окна», включая оформление документов, медицинское обследование и банковские процедуры, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Бесшовная система выплат обеспечивает поступление средств на счета новобранцев в течение нескольких дней после подписания контракта. Особо отмечена возможность службы в именных батальонах, что способствует укреплению боевого духа и эффективности подразделений. Кроме того, оказывается всесторонняя поддержка семьям военнослужащих, что позволяет бойцам на передовой быть уверенными в благополучии своих близких.

Повышенная выплата в размере 2,9 миллиона рублей предоставляется жителям региона, заключившим контракт до 31 июля 2026 года. Ежемесячное довольствие при поступлении на службу в таком случае составит 224 тысячи рублей. Величина выплат может быть пересмотрена после выполнения регионом установленного плана по набору.

Евгений Прохоренко также подчеркнул возросшую роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных боевых действиях и создание в регионе условий для подготовки операторов БПЛА. Мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, годные по состоянию здоровья, имеют возможность служить в новых подразделениях БПЛА, с аналогичной единовременной выплатой до 2,9 миллиона рублей. Служба предусматривает обязательное двухмесячное обучение, а срок контракта составляет от одного года с гарантированным увольнением после его истечения. При отборе кандидатов особое внимание уделяется наличию у них технических навыков, аналитических способностей и владения компьютером. После успешного прохождения отбора новобранцы направляются в учебные центры для подготовки под руководством инструкторов с боевым опытом.

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