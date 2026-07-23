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От мечты к анимации: новосибирский педагог учит детей создавать мультфильмы

Автор: Артем Рязанов

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На один трёхминутный ролик у команды уходит целый учебный год

Педагог из Новосибирска Елена Череченко помогает юным горожанам осваивать искусство анимации. Занятия не ограничиваются съёмкой: в рамках обучения ребята осваивают шитьё, лепку из полимерной глины и изготовление миниатюр.

В анимацию Елена пришла в 2020 году — после рождения ребёнка. Её дебютной работой стало мульт-приглашение, а постоянным героем детских сюжетов — рукотворный ворон, который полюбился детям.

Как рассказала педагог в беседе с изданием «Горсайт», создание мультфильма складывается из нескольких этапов: придумывание сюжета, раскадровка, прорисовка фонов и персонажей, покадровая съёмка, озвучка и монтаж. В своей работе она использует две техники:

  • перекладка — герои рисуются отдельно от декораций, а их движения фиксируются покадрово;
  • рисованная анимация — каждый следующий кадр создаётся заново.

Трудоёмкость колоссальная: одна секунда экранного времени складывается из 12 кадров, а на 2,5–3-минутный сюжет уходит около девяти месяцев кропотливой работы.

Заниматься можно с пяти лет. Анимация развивает усидчивость, мелкую моторику и фантазию. Интересно, что в качестве героев дети чаще всего выбирают реальных людей — родных, друзей или себя, а не вымышленных персонажей.

Для домашних экспериментов достаточно смартфона и программы для покадровой съёмки — техника доступна каждому.

В ближайших планах Елены — мультфильм в жанре «анимадок», где документальные истории переплетаются с анимацией. Старт работы над проектом намечен на это лето.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошёл благотворительный показ мультфильмов для семей участников СВО.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : Мультфильм анимация

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Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Автор: Оксана Мочалова

Образовательный анимационный проект «Буквогород» (0+) созданный новосибирским автором, вошёл в число самых просматриваемых по итогам первого сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он знакомит детей с русским алфавитом в игровом формате. Особенность проекта — адаптация для глухих детей с переводом на русский жестовый язык.

Автор сериала — жительница Новосибирска, член Союза детских и юношеских писателей, амбассадор Федерации креативных индустрий и основатель студии 3D-графики Ирина Сынах. Ожившие буквы живут в мегаполисе, каждая 40–50-секундная серия посвящена одной букве и построена на коротком четверостишии. Персонажи не говорят, а общаются мимикой и жестами.

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Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

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В Новосибирске ищут аниматоров для создания фильма о Юрии Кондратюке

Автор: Юлия Данилова

«Музей Новосибирска» ищет подрядчика для создания анимационного видео о деятельности советского инженера, одного из основоположников космонавтики Юрия Кондратюка в сфере освоения космоса на примере лунной миссии и исследования Венеры в СССР.

Как отмечается в тендерной документации, основная задача фильма: показать вклад Ю.В. Кондратюка и Новосибирска в освоение космоса, в том числе рассказать о космических разработках и исследованиях в доступной форме. Длительность анимации в цикле не менее 6 минут. Отображаемый на экране видеоконтент должен реагировать на присутствие людей, их приближение. Срок исполнения контракта — 4 месяца. Стартовая цена контракта — 7,8 млн рублей.

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