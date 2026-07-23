От мечты к анимации: новосибирский педагог учит детей создавать мультфильмы

Педагог из Новосибирска Елена Череченко помогает юным горожанам осваивать искусство анимации. Занятия не ограничиваются съёмкой: в рамках обучения ребята осваивают шитьё, лепку из полимерной глины и изготовление миниатюр.

В анимацию Елена пришла в 2020 году — после рождения ребёнка. Её дебютной работой стало мульт-приглашение, а постоянным героем детских сюжетов — рукотворный ворон, который полюбился детям.

Как рассказала педагог в беседе с изданием «Горсайт», создание мультфильма складывается из нескольких этапов: придумывание сюжета, раскадровка, прорисовка фонов и персонажей, покадровая съёмка, озвучка и монтаж. В своей работе она использует две техники:

перекладка — герои рисуются отдельно от декораций, а их движения фиксируются покадрово;

рисованная анимация — каждый следующий кадр создаётся заново.

Трудоёмкость колоссальная: одна секунда экранного времени складывается из 12 кадров, а на 2,5–3-минутный сюжет уходит около девяти месяцев кропотливой работы.

Заниматься можно с пяти лет. Анимация развивает усидчивость, мелкую моторику и фантазию. Интересно, что в качестве героев дети чаще всего выбирают реальных людей — родных, друзей или себя, а не вымышленных персонажей.

Для домашних экспериментов достаточно смартфона и программы для покадровой съёмки — техника доступна каждому.

В ближайших планах Елены — мультфильм в жанре «анимадок», где документальные истории переплетаются с анимацией. Старт работы над проектом намечен на это лето.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошёл благотворительный показ мультфильмов для семей участников СВО.