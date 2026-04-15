В Новосибирске штрафы за нарушения правил земельных работ увеличат в 10 раз

Мэрия Новосибирска выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафов за нарушения правил проведения земельных работ. На заседании постоянной комиссии новосибирского горсовета данная инициатива была поддержана. Законопроект будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

В настоящее время ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения земельных работ предусмотрена в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При этом такие нарушения являются очень распространёнными: те, кто проводит разрытия, нарушают сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства.

— В 2025 году от города Новосибирска поступило более 3 000 обращений по вопросам, касающимся нарушений производства земельных работ. Административными комиссиями назначено наказание в виде штрафов за такие нарушения на общую сумму более 2 миллионов рублей. При этом сметная стоимость строительно-монтажных работ по восстановлению разрушенных автомобильных дорог только на одном среднестатистическом объекте площадью 64 квадратных метра составляет более 1 млн рублей, а общая сумма ущерба, причинённого нарушениями на 112 объектах, составила около 117 миллионов рублей, — сообщил на заседании комиссии горсовета начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

При подготовке предложений об увеличении штрафов за разрытия мэрия учла опыт других регионов, где нарушители давно платят гораздо больше, чем в Новосибирской области.

— Анализ региональной практики свидетельствует о том, что во многих субъектах Российской Федерации нарушение порядка проведения земляных работ выделено в самостоятельный состав, и административный штраф за данное нарушение для юридических лиц доходит до 1 миллиона рублей. По примеру Санкт-Петербурга, Курганской, Новгородской, Свердловской и Тюменской областей мы предлагаем установить ответственность для юридических лиц до 300 тысяч рублей, что позволит повысить эффективность мер предупреждения правонарушений, — говорит Александр Стефанов.

Законопроект также предусматривает наделение органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями по определению перечня должностных лиц, которые могут составлять протоколы. Депутаты горсовета инициативу поддержали.

