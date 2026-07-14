В Новосибирске запускают штаб, отвечающий за архитектурный облик города

В Новосибирске появится штаб по благоустройству, который займется формированием нового архитектурного облика города. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Максим Кудрявцев. Новую структуру возглавит сам глава города, а его заместителем станет заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской администрации Евгений Улитко.

Главная задача штаба — системная работа с обликом улиц, от фасадов зданий до состояния тротуаров и малых архитектурных форм. В состав войдут все профильные департаменты, главы районов, а также представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций. По словам Кудрявцева, работа начнется с пеших обходов центральной части города, чтобы затем масштабировать успешные практики на все районы.

— Зачастую достаточно помыть окна в здании, и оно будет выглядеть совсем по-другому. Смотрим на собственников, это и федеральные собственники, и областные собственники, и муниципальные, управляющие компании. И начинаем взаимодействие, — заявил мэр.

Евгений Улитко добавил, что штаб перейдет на ежедневный режим работы до 1 сентября, чтобы оперативно решать острые вопросы. Для контроля эффективности планируется внедрить систему ключевых показателей (KPI) с цветовой индикацией (зеленая, желтая, красная зоны). Основная цель — сделать чистоту и порядок устойчивой нормой для всего города, а не только для центра.

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