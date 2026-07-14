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Власть Город

В Новосибирске запускают штаб, отвечающий за архитектурный облик города

Автор: Оксана Мочалова

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Пилотный проект запустят в центральной части мегаполиса

В Новосибирске появится штаб по благоустройству, который займется формированием нового архитектурного облика города. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Максим Кудрявцев. Новую структуру возглавит сам глава города, а его заместителем станет заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской администрации Евгений Улитко.

Главная задача штаба — системная работа с обликом улиц, от фасадов зданий до состояния тротуаров и малых архитектурных форм. В состав войдут все профильные департаменты, главы районов, а также представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций. По словам Кудрявцева, работа начнется с пеших обходов центральной части города, чтобы затем масштабировать успешные практики на все районы.

— Зачастую достаточно помыть окна в здании, и оно будет выглядеть совсем по-другому. Смотрим на собственников, это и федеральные собственники, и областные собственники, и муниципальные, управляющие компании. И начинаем взаимодействие, — заявил мэр.

Евгений Улитко добавил, что штаб перейдет на ежедневный режим работы до 1 сентября, чтобы оперативно решать острые вопросы. Для контроля эффективности планируется внедрить систему ключевых показателей (KPI) с цветовой индикацией (зеленая, желтая, красная зоны). Основная цель — сделать чистоту и порядок устойчивой нормой для всего города, а не только для центра.

Ранее редакция сообщала, что курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : штаб благоустройство архитектура

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Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Участника СВО назначили руководить одним из департаментов мэрии Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Валентин Носков, участник специальной военной операции, назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, сообщил, что Валентин Витальевич окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России. По данным мэрии, он служил во внутренних войсках и органах внутренних дел РФ, а также участвовал в специальной военной операции.

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«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Железнодорожная сеть России играет центральную роль в ее транспортной системе, связывая отдаленные регионы, поддерживая промышленность и сельское хозяйство, способствуя развитию туризма и повышая качество жизни граждан. Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров является важнейшим фактором устойчивого роста отрасли, а подготовка специалистов для железнодорожного транспорта остается приоритетной государственной задачей.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» учреждена номинация «ПРОфессия железнодорожник», посвященная людям, ежедневно обеспечивающим бесперебойную работу магистралей. Организатором номинации выступает Западно-Сибирская железная дорога, давний партнер проекта, отмечающая в 2026 году свое 130-летие.

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Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

Автор: Юлия Данилова

При повторном рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции бывший министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов получил срок 3,5 года. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. О таком исходе событий накануне заседания предупреждали авторы «Центра деловой жизни» (ЦДЖ). 13 июля Архипов выступал в апелляции с последним словом.

— Мы не согласны с принятым судебным актом и намерены обжаловать его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Считаем, что в действиях Дениса Архипова отсутствует состав преступления как по эпизоду, связанному с истребованием банковской гарантии на 220 млн рублей, так и по эпизоду предоставления АО «Экооператор» бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей, — сообщил Infopro54 адвокат Иван Рассолов.

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Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Автор: Юлия Данилова

13 июля на заседании правительства региона заместитель губернатора Олег Клемешов рассказал о текущем состоянии обеспечения области топливом.

— Ситуация остаётся напряжённой. Мы заправляем экстренные службы по принятым ранее решениям с 12:00 до 15:00 в дневное время и с 03:00 до 05:00 — в ночное время. Соответственно, шесть и десять заправок, — пояснил он.

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Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал очередной иск от компании-концессионера, строящей четвертый мост через Обь. ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») оспаривает пункты 51 и 52 концессионного соглашения, заключённого с региональным Минтрансом 6 декабря 2017 года. Именно эти пункты закрепляют даты завершения строительства и официального ввода переправы в эксплуатацию. Теперь концессионер требует изменить их в судебном порядке. При этом новые даты не называются. Предварительное заседание назначено на 17 августа.

Это не первая попытка концессионера сдвинуть дедлайны. Весной 2025 года суд уже удовлетворил аналогичный иск «Сибирской концессионной компании», разрешив перенести завершение работ сразу на два года — до декабря 2025 года. Однако и этот срок оказался невыполнимым. Тогда компания вновь обратилась в суд и добилась продления до декабря 2026 года. Суд признал уважительными причинами пандемию коронавируса и санкционные ограничения, которые, по мнению стороны концессионера, существенно повлияли на темпы строительства.

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На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Управление контрактной системы региона приступило к поискам подрядчика для разработки научно-проектной документации для ремонта здания бывшей больницы, расположенной по адресу Чаплыгина, 75. Строение причислено к объектам культурного наследия.  Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе до 28 июля. Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей.

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