Новосибирская область заказала для школ новые учебники по обществознанию

Новосибирская область заказала новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов. Поставка будет организована централизованно через подведомственное учреждение Минобразования. В школы их доставят к началу нового учебного года.

О том, как регион готовится к переходу на новые учебники, Infopro54 сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

— Сейчас в процессе заказа у нас учебники по обществознанию для девятого и десятого класса. Мы никуда не опаздываем, потому что как только было предложено их заказать, Новосибирская область тут же включилась в процесс. У меня ежедневная таблица по тому, как у нас сформирован заказ. Ровно так же централизованно через учреждение, подведомственное Министерству образования, мы их будем доставлять. И мы будем готовы, конечно, к новому учебному году и с обществознанием, — рассказала Мария Жафярова.

По словам министра, новые учебники истории поступили в регион значительно раньше. На их закупку по решению губернатора были выделены отдельные средства, что позволило Новосибирской области войти в число регионов-лидеров, получивших пособия в первую очередь.

Когда Министерство просвещения РФ объявило о переходе на новые единые учебники по обществознанию, оно что в новых пособиях усилен блок, посвященный духовно-нравственным ценностям, а также скорректированы разделы о роли России в современном мире. Как и учебники истории, новые пособия по обществознанию станут обязательными для использования в школах.

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