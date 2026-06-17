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Бизнес Власть

Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Автор: Юлия Данилова

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Это необходимо для наращивания пассажиро- и грузопотока по реке в границах региона

Сдерживающим фактором развития пассажирских и грузовых речных перевозок в Новосибирской области является отсутствие региональной политики и единого органа, координирующего ключевые вопросы развития речного комплекса внутренних водных путей и речного транспорта на территории региона. Об этом заявил на заседании комитета по транспорту Законодательного собрания руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин.

Он перечислил необходимые шаги, которые в области необходимо сделать для развития водного транспорта:

  • Разработать программу развития причальной инфраструктуры.
  • Разработать карту развития и источников финансирования речного комплекса региона.
  • Для организации работы грузового флота необходимо утвердить и провести организационное мероприятия по созданию площадок, предложенных для накопления инертных материалов с речных карьеров.

— Сейчас речной песок везется на три участка: Красный Яр, Чернышевский спуск, Зеленый мыс. По Чернышевскому спуску мэрия принудительно разрывает договоры аренды, но до сих пор не решен вопрос с предоставлением участков взамен. По Красному Яру и Зеленому мысу тоже есть проблемы, так как жителям мешает работа крановой механизации в ночное время. Хотя ночной порт работает по системе 24/7 во время навигации, — пояснил Павлушкин.

— У нас отсутствует площадка или порт, позволявшие бы связывать автомобильный, речной и железнодорожный транспорт, — констатировал эксперт.

  • Необходимо сделать НИОКР, научное обоснование по грузам, которые отправляются из Новосибирской области, и которые производит регион.

— На одном из совещаний такое решение принималось, но воз и ныне там. Между тем успешным примером переориентации грузов с автомобильного транспорта на водный является Алтайский край. С 2015 года в регионе действует соглашение между Федеральным агентством морского и речного транспорта, Алтайским краем и бизнес-сообществом, в рамках которого груз с автомобильного транспорта перешел на реку. Губернатор в своих выступлениях отмечает, что около 40-50 тысяч большегрузов в год со щебнем ушли на реку, — рассказывает Сергей Павлушкин.

  • Предложить Министерству транспорта совместно с Министерством экономического развития, Министерством строительства, Министерством спорта разработать мастер-план развития Оби в границах Новосибирской области.

Замминистра транспорта Евгений Тюрин также отметил, что развитие речных пассажирских перевозок сдерживает отсутствие причальной инфраструктуры.

— Сейчас мы рассматриваем четыре первоочередных остановочных пункта. Среди них Заельцовский бор, Северо-Чемской, аквапарк, где можно будет сочетать прогулочную и транспортную историю. Сейчас мы готовим по этому проекту финансовое обоснование для выделения средств. Также дано задание на бронирование земельных участков под перспективными остановочными пунктами. В муниципальных образованиях идет соответствующая работа, — добавил чиновник.

Председатель комитета по транспорту Валерий Ильенко отметил, что депутаты проанализируют эти предложения, и они будут вынесены на рассмотрение Минтранса, а также рабочей группы, которую он предложил создать для проработки темы.

По данным ассоциации, за навигацию 2025 года в области речным транспортом были перевезены около 405 000 пассажиров. Грузоперевозки внутри региона составили около 1 млн тонн, еще 1,3 млн тонн грузов ушло в другие субъекты федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирским регионам рекомендовали наращивать перевозку грузов водными путями. Для этого необходимо создавать портовые хабы и проводить дноуглубительные работы на реках округа. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : речные перевозки Речной транспорт причал порт пескобаза

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