На левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной

Мэрия Новосибирска согласовала предложение о комплексном развитии территории в границах ул. Ясный Берег и береговой линии реки Оби в Ленинском районе, а также в границах переулка Комбинатский и улиц Комбинатской, Шишкина и Королева в Дзержинском районе. Его в муниципалитет направили четыре компании: ООО СЗ «Аква Сити», ООО СЗ «Прогресс-32», ООО СЗ «Аквастрой» и ООО СЗ «Мета-Гоголя», связанные с группой «МЕТА». Девелопер активно застраивает микрорайон Ясный берег и реализует проект в промзоне на Комбинатской.

В рамках КРТ на левом берегу заявители до июля 2031 года намерены построить многоквартирные многоэтажные дома общей площадью не более 249 тысяч кв метров, образовательный комплекс на 1105 мест (детский сад на 280 мест, школа на 825 мест, до декабря 2027). Кроме того, в планах строительство и благоустройство набережной вдоль поймы реки Оби общей протяженностью более километра. Эти работы планируется завершить к концу 2029 года.

В промзоне на Комбинатской до лета 2030 года запланировано строительство многоквартирных домов общей площадью не более 120,9 тысяч кв метров. Также в рамках КРТ застройщики планируют спроектировать новый корпус школы №18 на 400 мест, провести капремонт улично-дорожной сети по переулку от Королева до Комбинатской, а также по улице Шишкина.

Напомним, у мэрии Новосибирска большие планы по обустройству набережной Оби. В частности, на левом берегу ее планируется продлить от парка «Арена», через парк «Усть-Тула» до Северо-Чемского жилмассива. В настоящее время идут работы по благоустройству парка «Чемской берег».

Также запланировано развитие прибрежной территории в сторону Димитровского моста. В декабре 2024 года стало известно, что городской пляж «Наутилус» и прилегающую к нему территорию ожидает масштабная реновация. Работу с набережной уже несколько лет ведет застройщик «Ясного берега». Планы по развитию прибрежной зоны были у собственников «Аквапарка».

На правом берегу набережная активно развивается от четвертого моста и вниз по течению. В нее вкладываются застройщики, которые возводят дома вдоль Оби. Большие работы по прибрежной территории намечены в рамках КРТ «Устье реки Иня».

В планах муниципалитета развитие набережной в сторону Заельцовского бора, но здесь пока вопрос упирается в переселение пескобаз, расположенных на данной территории.

Что касается промышленных зон, то в Новосибирске идет их активное освоение под жилье. К примеру, в августе территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината также отдали под КРТ. Ранее девелопер зашел на площадку жиркомбината. Постепенно застраивается площадка «НЭВЗ-Союз».

