Рекламодателям

На левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной

  • 20/08/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
На левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной
А на правом снесут промзону для возведения жилья

Мэрия Новосибирска согласовала предложение о комплексном развитии территории в границах ул. Ясный Берег и береговой линии реки Оби в Ленинском районе, а также в границах переулка Комбинатский и улиц Комбинатской, Шишкина и Королева в Дзержинском районе. Его в муниципалитет направили четыре компании: ООО СЗ «Аква Сити», ООО СЗ «Прогресс-32», ООО СЗ «Аквастрой» и ООО СЗ «Мета-Гоголя», связанные с группой «МЕТА». Девелопер активно застраивает микрорайон Ясный берег и реализует проект в промзоне на Комбинатской.

В рамках КРТ на левом берегу заявители до июля 2031 года намерены построить многоквартирные многоэтажные дома общей площадью не более 249 тысяч кв метров, образовательный комплекс на 1105 мест (детский сад на 280 мест, школа на 825 мест, до декабря 2027). Кроме того, в планах строительство и благоустройство набережной вдоль поймы реки Оби общей протяженностью более километра. Эти работы планируется завершить к концу 2029 года.

В планах строительство и благоустройство набережной вдоль поймы реки Оби общей протяженностью более километра

В промзоне на Комбинатской до лета 2030 года запланировано строительство многоквартирных домов общей площадью не более 120,9 тысяч кв метров. Также в рамках КРТ застройщики планируют спроектировать новый корпус школы №18 на 400 мест, провести капремонт улично-дорожной сети по переулку от Королева до Комбинатской, а также по улице Шишкина.

В промзоне на Комбинатской до лета 2030 года запланировано строительство многоквартирных домов

Напомним, у мэрии Новосибирска большие планы по обустройству набережной Оби. В частности, на левом берегу ее планируется продлить от парка «Арена», через парк «Усть-Тула» до Северо-Чемского жилмассива. В настоящее время идут работы по благоустройству парка «Чемской берег».

Также запланировано развитие прибрежной территории в сторону Димитровского моста. В декабре 2024 года стало известно, что городской пляж «Наутилус» и прилегающую к нему территорию ожидает масштабная реновация. Работу с набережной уже несколько лет ведет застройщик «Ясного берега». Планы по развитию прибрежной зоны были у собственников «Аквапарка».

На правом берегу набережная активно развивается от четвертого моста и вниз по течению. В нее вкладываются застройщики, которые возводят дома вдоль Оби. Большие работы по прибрежной территории намечены в рамках КРТ «Устье реки Иня».

В планах муниципалитета развитие набережной в сторону Заельцовского бора, но здесь пока вопрос упирается в переселение пескобаз, расположенных на данной территории.

Переселение пескобаз

Что касается промышленных зон, то в Новосибирске идет их активное освоение под жилье. К примеру, в августе территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината также отдали под КРТ. Ранее девелопер зашел на площадку жиркомбината. Постепенно застраивается площадка «НЭВЗ-Союз».

Напомним, в мэрии Новосибирска рассказывали какие зоны в городе будут отведены под КРТ.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что Новосибирску нужно развивать набережную

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова, схемы внутри текста – из постановления мэрии.

830

Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : набережная КРТ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ребенку с органическим поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение
20/08/25 11:15
Общество
На левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной
20/08/25 11:00
Бизнес Город Недвижимость
Мошенники добрались до рынка вывоза мусора в Новосибирске
20/08/25 10:30
Общество
«Сложный моральный выбор»: жителям Новосибирска предложили клонировать домашних животных
20/08/25 10:00
Бизнес Наука Общество Технологии
Мини-город Светлый под Новосибирском отмечает 15-летний юбилей
20/08/25 9:30
Недвижимость
Электросети для новых объектов новосибирского Технопарка создавать пока некому
19/08/25 18:00
Бизнес
За хранение велосипеда в подъезде новосибирцам грозит штраф до 15 тысяч рублей
19/08/25 17:45
Общество
Новосибирцы пожаловались на тараканов и клопов в больнице
19/08/25 17:30
Медицина Общество
На 10 компаний приходится большая часть выручки от продажи квартир в Новосибирске
19/08/25 17:00
Бизнес Недвижимость
Конкурс в Новосибирский госуниверситет составил до 67 человек на место
19/08/25 16:30
Образование Общество
Новосибирцы установили более 50 тыс запретов на регистрацию сделок
19/08/25 16:00
Общество
После родительского дня в лагере под Новосибирском дети попали в изолятор
19/08/25 15:45
Общество
Новосибирцы выбирают краткосрочные вклады
19/08/25 15:40
Финансы
Как решают проблему дефицита кадров в школах в Новосибирске
19/08/25 15:10
Власть
Около свалки в Новосибирске выявили превышение ПДК по нефтепродуктам в 20 раз
19/08/25 15:00
Общество
Реконструкция теплотрассы на Автогенной: что изменится для жителей
19/08/25 14:35
Бизнес
«Какое-то MAX-диссидентство»: в Новосибирске подростки не хотят устанавливать новый мессенджер
19/08/25 14:05
Бизнес Власть Общество Технологии
Высотная гостиница появится около метро Студенческая в Новосибирске
19/08/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Новосибирские ученые обнаружили вирус, уничтожающий возбудителя пневмонии
19/08/25 13:00
Наука Общество
Новосибирские педагоги оценили идею сокращения учебных часов в школах
19/08/25 12:00
Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять