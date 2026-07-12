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Бизнес Город Общество

Новый рекорд установили на гастрономическом фестивале в Новосибирске

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Сибирские повара приготовили 500 литров крапивника с судаком

На Михайловской набережной продолжается масштабный и самый вкусный сибирский фестиваль, объединяющий представителей гастрономического и туристического направлений из разных городов России, под лаконичным названием «В Сибири – Есть!». Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города подчеркнул, что за пять лет своего существования фестиваль стал яркой визитной карточкой Новосибирска.

— В этом году гостеприимство Сибири оценили представители Китая, Франции, Саудовской Аравии, Турции, Таиланда и других стран, подтвердив статус Новосибирска как важного центра ресторанной индустрии, — написал мэр.

В первый день фестиваля участники приготовили 500 литров старинного сибирского супа крапивника с судаком.

— Новый гастрономический рекорд зафиксировал президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров России, ресторанный критик Олег Назаров, — уточнил Максим Кудрявцев.

Помимо этого, глава города рассказал о том, что 12 июля на Михайловской набережной пройдет рыболовный турнир «День рыбака-2026», в рамках которого запланированы соревнования для взрослых и детей, а также мастер-классы по рыбной ловле от ведущих спортсменов Сибири.

Напомнил мэр и о том, что 26 июля, когда в стране будут отмечать День ухи, в Бугринской роще после субботника на территории парка всех гостей накормят горячим и наваристым супом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске известный шеф-повар и ресторатор Владимир Бурковский приготовил для гостей форума «Дикоросы» таёжный десерт и свадебные сибирские блины

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска, из группы мэра Максима Кудрявцева ВКонтакте.

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Рубрики : Бизнес Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : рекорд гастрофестиваль

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Экскурсии для туристов с нарушениями слуха смогут проводить новосибирцы

В июле 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 235-ФЗ, внёсший поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Основные изменения произошли в организации экскурсий для туристов с нарушениями слуха. Теперь экскурсоводы с хорошим слухом тоже могут стать гидами-переводчиками. Но для этого им придется освоить жестовый язык и пройти специальную аттестацию. После экзамена информация о том, что специалист проводит такие экскурсии, появится в реестре и на бейдже.

Профессионалам, желающим работать в инклюзивном туризме, необходимо подать соответствующее заявление. Удобнее всего сделать это через Госуслуги в разделе «Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков». Здесь же можно ознакомиться с требованиями к кандидатам, а также узнать о необходимых документах и порядке прохождения экзамена.

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Рабочая неделя будет теплой и дождливой в Новосибирске

На смену жаркой сухой погоде в Новосибирск придут продолжительные дожди и прохладные ночи.  Как обещают синоптики, вторая декада июля начнется с понижения температуры воздуха и обильных осадков.

В столице Сибири рабочие будни с 13 по 19 июля будут дождливыми, а к выходным воздух может остыть до +16 С. Такой прогноз подготовил сервис «Яндекс.Погода».

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В Новосибирске резко вырос спрос на букеты с подсолнухами

Спрос на цветы нынешним летом в Новосибирске вырос почти на треть (+32% год к году). Средний чек составил порядка 3 600 рублей, что всего на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в ответ на запрос Infopro54 рассказали в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Подобные изменения отражают трансформацию потребительских предпочтений. Покупатели останавливаются на бюджетных, но стильных цветочных композициях, — уточнили аналитики.

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На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Управление контрактной системы региона приступило к поискам подрядчика для разработки научно-проектной документации для ремонта здания бывшей больницы, расположенной по адресу Чаплыгина, 75. Строение причислено к объектам культурного наследия.  Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе до 28 июля. Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей.

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Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Витрины на центральных улицах Новосибирска освобождаются одна за другой, а на темных окнах появляются объявления об аренде, которые могут не снимать месяцами. Пустующие коммерческие помещения на первых этажах встречаются в большинстве зданий, расположенных на центральных магистралях города и уже перестали удивлять местных жителей. О том, что происходит на рынке коммерческой недвижимости столицы Сибири Infopro54 рассказали эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

— Коммерческая недвижимость — первый индикатор макроэкономического шторма. Высокая ключевая ставка ЦБ парализовала кредитные потоки и ударила по МСБ, который не получает системной господдержки. В условиях падающей ликвидности и роста налоговой нагрузки арендаторы сворачивают деятельность — отсюда и рост пустующих витрин, — уточнил управляющий брокер агентства Алексей Малов.

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Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

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Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

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Бизнес Общество Туризм

Экскурсии для туристов с нарушениями слуха смогут проводить новосибирцы

Общество

Рабочая неделя будет теплой и дождливой в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске резко вырос спрос на букеты с подсолнухами

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Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Бизнес Город Общество

Новый рекорд установили на гастрономическом фестивале в Новосибирске

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