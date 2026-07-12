Новый рекорд установили на гастрономическом фестивале в Новосибирске

На Михайловской набережной продолжается масштабный и самый вкусный сибирский фестиваль, объединяющий представителей гастрономического и туристического направлений из разных городов России, под лаконичным названием «В Сибири – Есть!». Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города подчеркнул, что за пять лет своего существования фестиваль стал яркой визитной карточкой Новосибирска.

— В этом году гостеприимство Сибири оценили представители Китая, Франции, Саудовской Аравии, Турции, Таиланда и других стран, подтвердив статус Новосибирска как важного центра ресторанной индустрии, — написал мэр.

В первый день фестиваля участники приготовили 500 литров старинного сибирского супа крапивника с судаком.

— Новый гастрономический рекорд зафиксировал президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров России, ресторанный критик Олег Назаров, — уточнил Максим Кудрявцев.

Помимо этого, глава города рассказал о том, что 12 июля на Михайловской набережной пройдет рыболовный турнир «День рыбака-2026», в рамках которого запланированы соревнования для взрослых и детей, а также мастер-классы по рыбной ловле от ведущих спортсменов Сибири.

Напомнил мэр и о том, что 26 июля, когда в стране будут отмечать День ухи, в Бугринской роще после субботника на территории парка всех гостей накормят горячим и наваристым супом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске известный шеф-повар и ресторатор Владимир Бурковский приготовил для гостей форума «Дикоросы» таёжный десерт и свадебные сибирские блины.