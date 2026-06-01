Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Крупные российские банки на фоне сигналов ЦБ приступили к постепенному уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставки по рыночным программам теперь опускаются ниже символической отметки в 20%.

Банк ВТБ одним из первых сообщил об изменении тенденции. В мае 2026 года спрос на рыночные ипотечные кредиты для ИЖС вырос более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке объясняют это тем, что люди перестали занимать выжидательную позицию.

— Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что клиенты больше не ждут идеального момента. Заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать. Главное — не упустить сезон, — прокомментировал ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. С 1 июня банк вновь скорректировал ставки по ИЖС в сторону понижения.

К концу весны рыночные ставки по кредитам на строительство домов, пройдя пиковые значения, ощутимо снизились. Главная причина – адаптация банков к ожиданиям дальнейшей динамики ключевой ставки Центробанка во второй половине года. С начала года ставки уменьшились на 1,5–3 процентных пункта. Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущей инфляции к осени ставки могут снизиться до 16–18%. Ставки по льготным программам, таким как «Семейная ипотека» и «Дальневосточная», остаются неизменными. Банки возобновили активную выдачу средств, сделав использование эскроу-счетов обязательным стандартом при заключении договоров подряда.

Аналитики пересмотрели свои прогнозы по объему выдачи ипотеки на ИЖС в текущем году, увеличив их до 580–650 миллиардов рублей, что на 30–40% выше показателей 2025 года. Доля загородной недвижимости в общем объеме ипотечного кредитования может достигнуть рекордных 26–27%. Эксперты предостерегают, что откладывание решения на осень может привести к увеличению затрат на строительство. Ожидается, что во второй половине года стоимость готовых домов и услуг подрядчиков может возрасти на 5–8% из-за дефицита рабочей силы и удорожания строительных материалов.

— Пока ставки перешли в фазу медленного снижения, а стройматериалы не подскочили на пике сезона, заёмщики предпочитают действовать, чтобы зафиксировать стоимость контрактации и успеть возвести дом до холодов, — констатируют эксперты.

Ранее представители Центрального Банка РФ допускали дальнейшее снижение ключевой ставки во втором полугодии при замедлении инфляции до 4–4,5%, что может дополнительно стимулировать рынок ипотеки. В Государственной Думе также рассматриваются меры поддержки ИЖС, включая субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам.