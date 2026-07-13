В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

В Новосибирской области с начала года поступило 59 сообщений о беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на оперативном совещании в правительстве региона 13 июля.

Из 59 случаев только 7 были признаны достоверными.

— По семи фактам полёты были санкционированы, — сообщил Кирилл Травин, заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, вечером 6 июля в Новосибирской области впервые был введён режим беспилотной опасности после атаки на Омскую область.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что режим был введён по рекомендации РСЧС, которая проанализировала ситуацию в Омской области и учла сообщения местных жителей о замеченных беспилотниках.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат из Новосибирска Ганзя прокомментировала атаки беспилотников.