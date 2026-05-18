Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за отключением горячей воды

Глава региона попросил минЖКХ следить за погодой и возвращать отопление в соцобъекты при похолодании

В правительстве Новосибирской области обсудили итоги отопительного сезона и подготовку к следующей зиме. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании дал поручения по контролю за сроками отключения горячей воды и проведением гидравлических испытаний.

Глава региона отметил, что завершать отопительный сезон нужно без спешки, ориентируясь на реальную погоду. Особое внимание он попросил уделить социальным объектам, куда отопление уже вернули после временных похолоданий.

По оценке Андрея Травникова, минувшая зима прошла устойчивее и с меньшим количеством аварий, чем ранее. Среднее время устранения коммунальных происшествий составило 5,5 часа. Губернатор назвал этот результат достойным, но призвал не останавливаться. Главный ориентир — поручение Президента РФ менять не менее 5% теплосетей в год. За три года объемы ремонта удалось нарастить, однако необходимо компенсировать недоремонты прошлых десятилетий.

— Прошу в этом году более строго отслеживать сроки отключений горячей воды для проведения гидравлических испытаний и брать на контроль продление этих сроков, если необходима замена аварийных участков. Думаю, что возможно сократить в этом году сроки отключения горячей воды в отдельных районах, — заявил Травников.

Губернатор пояснил, что сами испытания длятся около 10 дней, а задержки связаны с устранением порывов. Мэрии Новосибирска поручено жестко согласовывать графики и контролировать каждый этап: когда воду отключили, когда начали работы и когда завершили.

По данным минЖКХ, предстоящей зимой в области будут работать 5 ТЭЦ, более 1100 котельных и почти 15,5 тысячи многоквартирных домов. В планах на межотопительный период — замена 88 км теплосетей, 102 котлов, 35 км водопровода и 2 км сетей водоотведения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор фото- правительство НСО
Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Автор: Юлия Данилова

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, компаниям предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

По данным федерального издания, в «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

Адвокат из Новосибирска Ирина Гребнева оценила ограничение исков по приватизации

Автор: Оксана Мочалова

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит предельный десятилетний срок исковой давности по спорам об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в ходе приватизации. По словам управляющего партнёра адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирины Гребневой, документ подготовлен во исполнение позиции Конституционного суда, указавшего на необходимость чётко ограничить временные рамки для оспаривания приватизационных сделок.

— До этого на практике складывалась ситуация, когда срок исковой давности фактически исчислялся с момента прокурорской проверки, а не с момента самой приватизации или выбытия имущества. В результате даже спустя десятилетия добросовестные собственники могли столкнуться с риском изъятия активов, — сообщила Ирина Гребнева редакции Infopro54.

Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

В Доме культуры села Плотниково Новосибирской области прошло общественное обсуждение проекта строительства комплекса переработки отходов «Правобережный». Встречу местных жителей с представителями власти организовал Совет депутатов сельсовета. На многочисленные вопросы сельчан ответили начальник управления благоустройства Мария Шичкина, заместитель министра ЖКХ и энергетики Эдуард Щербаков и депутаты Законодательного Собрания. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный активист по экологии и городским проблемам РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— Все выступавшие от сельсовета проводили одну нить: власть должна услышать людей и выбрать для строительства КПО альтернативный участок. Нас не интересует экономическая составляющая, нам нужны чистый воздух, вода и земля. слышать народ и не дать нам повторить судьбу жителей, живущих возле полигонов «Левобережный» и Гусинобродский. Раз есть возможность начать с нуля, нужно учесть все экологические аспекты выбора участка и технологий — как при строительстве Правобережного, так и Левобережного КПО в районе Верх-Тулы, — написал общественник.

Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную думу внесён законопроект, который меняет механизм регулирования цен на продовольствие. Группа парламентариев предлагает заменить право государства вмешиваться в ситуацию с повышением цен на обязанность.

Сейчас действующая редакция закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» предусматривает, что правительство вправе устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты сроком до 90 дней. На практике это означает, что решение принимается по усмотрению кабмина в зависимости от конкретной экономической ситуации.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной думы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков внесли предложение о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

