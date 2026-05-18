Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за отключением горячей воды

В правительстве Новосибирской области обсудили итоги отопительного сезона и подготовку к следующей зиме. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании дал поручения по контролю за сроками отключения горячей воды и проведением гидравлических испытаний.

Глава региона отметил, что завершать отопительный сезон нужно без спешки, ориентируясь на реальную погоду. Особое внимание он попросил уделить социальным объектам, куда отопление уже вернули после временных похолоданий.

По оценке Андрея Травникова, минувшая зима прошла устойчивее и с меньшим количеством аварий, чем ранее. Среднее время устранения коммунальных происшествий составило 5,5 часа. Губернатор назвал этот результат достойным, но призвал не останавливаться. Главный ориентир — поручение Президента РФ менять не менее 5% теплосетей в год. За три года объемы ремонта удалось нарастить, однако необходимо компенсировать недоремонты прошлых десятилетий.

— Прошу в этом году более строго отслеживать сроки отключений горячей воды для проведения гидравлических испытаний и брать на контроль продление этих сроков, если необходима замена аварийных участков. Думаю, что возможно сократить в этом году сроки отключения горячей воды в отдельных районах, — заявил Травников.

Губернатор пояснил, что сами испытания длятся около 10 дней, а задержки связаны с устранением порывов. Мэрии Новосибирска поручено жестко согласовывать графики и контролировать каждый этап: когда воду отключили, когда начали работы и когда завершили.

По данным минЖКХ, предстоящей зимой в области будут работать 5 ТЭЦ, более 1100 котельных и почти 15,5 тысячи многоквартирных домов. В планах на межотопительный период — замена 88 км теплосетей, 102 котлов, 35 км водопровода и 2 км сетей водоотведения.