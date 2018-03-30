Новосибирский кластер сельхозмашиностроения планируют зарегистрировать в 2019 году

Документы по кластеру будут сформированы к июню 2018 года.

— Почти год назад мы создали ассоциацию производителей сельхозтехники, в которую вошли 12 предприятий, имеющих отношение к производству на территории Новосибирска. Они выпускают порядка 75 финишных изделий для сельхозтоваропроизводителей. Мы изначально планировали создать кластер сельхозмашиностроения, а ассоциацию трансформировать в управляющую компанию кластера, — пояснил Infopro54 исполнительный директор Ассоциации производителей сельхозтехники «НовосибирскАгроМаш» Сергей Скулкин.

По его словам, проект поддерживают региональные министерства: минпроторг, минсельхоз и минэкономразвития, а также департамент промышленности мэрии Новосибирска так как аккредитованный кластер дает возможность участникам получать целевую поддержку на федеральном и областном уровне. Кроме того, если произведенная в регионе техника покупается местными аграриями, то деньги остаются в экономике области. Для стимулирования спроса в прошлом году было принято постановление правительства области №109-п по субсидированию покупки техники. За 2017 год было удовлетворено 216 заявок на сумму около 100 млн руб, субсидии составили около 35 млн. При этом у местных предприятий-производителей количество покупаемой техники выросло в 1,5-2,5 раза. На 2018 год финансирование программы осталось на том же уровне.

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— Сейчас мы заканчиваем подписание соглашений с предприятиями, которые изъявили о желании войти в кластер. По закону, для получения статуса необходимо, чтобы в кластере было не менее 10 участников, включая научно-исследовательские организации. Сейчас договоры подписаны с 8 организациями, — пояснил Скулкин. — На совете ассоциации, который прошел на этой неделе, было принято решение, что организационная и технологическая инфраструктура кластера будет формироваться вокруг ООО СП «Унисибмаш». Это одно из ведущих предприятий сельхозотрасли в Новосибирске и вокруг него будет сосредоточен ряд финишных позиций, которые будут производиться на предприятиях кластера. Согласно требованиям правительства РФ, кооперация внутри кластера должна составить не менее 20% в финишных изделиях.

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Кроме того, собеседник Infopro54 отметил, что достигнуты предварительные договоренности с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН в лице Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства о разработке программы развития производства внутри кластера с учетом запросов конечных потребителей сельхозтехники. Это необходимо, чтобы партнеры могли сосредоточится на производстве необходимой аграриям техники, не создавая избыточную конкуренцию на рынке. Центр также может войти в число участников кластера.

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Сегодня соглашение подписали «Унисибмаш», ООО ЦТЗ «Аэросоюз» (высокие технологии, системы позиционирования), ООО «Сибагротехнопарк», ООО ГК «Сибирская машиностроительная компания», АО «Агросиблизинг», ООО ТД «Сибмаш». В ближайшее время этот список пополнят ООО «Проект-Р». ООО «Спецоборудование-2», ООО НПФ «СТС Агро» и ООО НПФ «Агромаш». По словам Скулкина, сделано предложение о вхождении в кластер ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника», ООО «Агропромспецдеталь». От них получено предварительное согласие на участие.

— Изначально мы планировали создать кластер на территории ОАО «НПО «Сибсельмаш», но там до сих пор не ясна судьба площадки и поэтому пока получается, что территориально кластер будет расположен в трех точках. В Индустриальном парке «Новосиб» вокруг «Унисибмаша» и, надеемся, на части территории «Сибсельмаша», на площадке ОАО «Сибэлектротерм» вокруг ТД «Сибмаш» и «Сибирской машиностроительной компании», а также в Краснообске вокруг центра агробиотехнологий, — говорит Скулкин.

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Документы для регистрации кластера ассоциация рассчитывает подготовить к июню и предоставить в федеральный минпромторг.

— Надеемся, что сможем получить официальный статус в 2019 году, — поясняет Сергей Скулкин. — Хочу подчеркнуть, что после регистрации участники кластера смогут предъявить к возмещению ряд затрат, связанных с освоением новой техники, приобретением оборудования, затратами на научную и конструкторскую работу и т.д., сделанным в 2017-2018 годах.

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Получить комментарии от потенциальных участников кластера на момент публикации материала не удалось.

В Сибирском федеральном округе кластер сельхозмашиностроения Алтайского края уже прошел сертификацию и вошел в реестр кластерных предприятий минпромторга РФ.

Юлия Данилова

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