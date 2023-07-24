Беспилотники нанесли удары по нежилым зданиям в Москве

Утром 24 июля произошла очередная атака дронов в Москве, экстренные службы столицы оценили предварительный ущерб, пишет ТАСС.
Издание уточняет, что БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, потом прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. Однако в здании выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17 и 18 этажах.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что серьезных разрушений нет. В настоящее время задействованы все оперативные службы.
Как сообщает телеграм-канал 112, также на Комсомольском проспекте разрушена кровля в двухэтажном здании.
В доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. Кроме того, остекление нарушено в соседнем доме.
По сведениям Минобороны, террористическую атаку по объектам в столице совершили два украинских беспилотника, которые были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы, вследствие чего потерпели крушение.
Ранее редакция сообщала, что в результате атаки дрона на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания — погиб ребенок.
Фото: скрин видео с телеграм-канала 112
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