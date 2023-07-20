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В результате атаки дрона на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания — погиб ребенок

  • 20/07/2023, 11:51
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В результате атаки дрона на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания — погиб ребенок
Где конкретно произошла атака, не уточняется.

БПЛА нанес удар по населенному пункту на северо-западе полуострова, сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. В результате оказались повреждены четыре административных здания, а также погиб ребенок, девочка-подросток. Где конкретно произошла атака, не уточняется.

По данным СМИ, 18 июля силами ПВО были сбиты девять беспилотников на востоке полуострова, еще 19 подавили средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, 17 июля атаке подвергся Крымский мост: по сведениям Национального антитеррористического комитета, причиной послужили два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва погибли два человека и пострадал подросток.

Ранее редакция сообщала, что горит военный полигон в Кировском районе Крыма.

Фото с телеграм-канала главы Крыма Сергея Аксенова

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация Крым дрон дети атака БПЛА Аксенов


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