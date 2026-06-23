Идеи основателей Новосибирска учтут в новом облике площади Гарина-Михайловского

На минувшей неделе на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» снесли нестационарные торговые объекты (НТО). Ранее там находились продовольственный киоск, кафе восточной кухни, продавали шаурму.

— Мы провели большую работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые стояли с нарушениями, нарушали архитектурный облик города Новосибирска. По ряду объектов у нас были судебные процессы, но мы их выиграли, у нас целый ряд положительных решений, — сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, теперь на площади необходимо навести порядок. Он поручил подключиться к решению этого вопроса первому вице-мэру Иосифу Кодалаеву, главе строительного департамента Евгению Улитко и главе администрации Центрального округа Владимиру Захарову. Они должны проработать предложения в части благоустройства, содержания и безопасности движения транспортных потоков.

— В самое ближайшее время выедем туда комиссионно, посмотрим. Надо делать современный дизайн-проект этого важного места. По сути, это врата города по железной дороге, — подчеркнул Кудрявцев.

Он отметил, что в городе есть дизайн-проект 1930-х годов, который не потерял свою актуальность, и предложил его поднять, посмотреть, какие решения там предлагались, и, возможно, что-то взять из идей отцов-основателей.

Он также поручил принять дополнительные меры по навигации, размещению электронных табло на площади, чтобы пассажирам, которые приезжают в Новосибирск, было удобно в процессе посадки\высадки.

— Нужно всё посмотреть с точки зрения взаимодействия. Этот микрорайон города очень важный и значимый. Его нужно подтянуть до хорошего состояния и в дальнейшем содержать на самом максимальном уровне, который позволяет наша система, — подчеркнул мэр.

Напомним, после Перестройки на площади перед железнодорожным вокзалом Новосибирска размещались киоски, работала вещевая барахолка, находился филиал городского автовокзала. В 2024 году здесь была организована ярмарка белорусских товаров.

Ранее редакция сообщала о том, что на фасаде Новосибирской областной библиотеки нашли нивелирный пункт вековой давности.