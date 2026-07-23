Новосибирский институт систематики и экологии животных оцифрует коллекции млекопитающих

Институт систематики и экологии животных СО РАН приступил к масштабной оцифровке своих териологических коллекций. Подробные данные постепенно появляются в открытом доступе.

Работа ведется в рамках крупного проекта «Цифровая зоология — подготовка Атласа распространения млекопитающих азиатской части России», который поддержан Президентским фондом природы. Инициатором проекта стала команда портала «Млекопитающие России».

Коллекция млекопитающих Института систематики и экологии животных СО РАН насчитывает около 110 тысяч единиц хранения. Из них примерно 94 тысячи экземпляров собраны в азиатской части страны. На данный момент в открытый доступ переведено 8,6 тысячи записей — это лишь 8% от общего объема фондов, сообщают кураторы проекта.

Новосибирские ученые, которые сохраняют исторические коллекции и пополняют фонды, говорят, что на оцифровку всех данных потребуются большие ресурсы.

— Коллекция института очень большая и разнообразная. Коллекция млекопитающих включает, в том числе черепа животных. Там довольно сложный вопрос оцифровки данных. В комплексе это предполагает огромный объем работы: от сканирования объектов, загрузки трехмерной системы в специальные программы, которые оценивают, просчитывают, обрабатывают данные. Каждый объект, каждую единицу хранения нужно должным образом обработать. Фонды института формировались на протяжении всей его истории. То есть исторические коллекции надо оцифровывать, чтобы они стали частью большой электронной базы зоологических данных. А с другой стороны, поступает и новый материал, и его тоже нужно вносить в базу данных. Поэтому, чтобы все перевести, нужны колоссальные ресурсы, — рассказал Infopro54 член-корреспондент РАН, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

Помимо коллекций новосибирского института, в проекте участвуют еще четыре крупнейших зоологических депозитария страны: Зоологический музей МГУ (Москва), Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург), Институт биологических проблем криолитозоны (Якутск) и ВНИИОЗ имени Б.М. Житкова (Киров). Каждая запись, которая попадет в базу данных, будет содержать не только вид животного и географические координаты, но и экспертную оценку вероятности правильного определения, текстовое описание места наблюдения, дату, автора находки, способ определения вида, музейный номер и библиографическую ссылку.

В проекте кроме ученых участвуют волонтеры. Через телеграм-канал и сайт «Млекопитающие России» организаторы планируют собрать не менее 5 тысяч любительских наблюдений. Участники смогут получить навыки сбора данных для научных исследований и научиться определять виды млекопитающих — это то, что называют гражданской наукой.

Сроки реализации проекта: 1 марта 2026 года — 30 июня 2027 года. К финалу проекта в открытом доступе появится не менее 60 тысяч записей, а охват данных по азиатской части России увеличится с нынешних 47,7% до 70%. На портале «Млекопитающие России» появятся новые инструменты для расширенного поиска и анализа видов. В перспективе собранная информация ляжет в основу бумажного Атласа распространения млекопитающих азиатской части России, карты которого будут связаны QR-кодами с записями базы данных.

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