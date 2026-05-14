Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

— Эти деньги будут направлены на планирование и выполнение работ по созданию инфраструктуры для СИМ: дорожной разметки и знаков. У нас есть улицы с избыточной шириной проезжей части, где можем совершенно спокойно «забрать» с каждой стороны дороги по 75 см — 1 метру для организации обособленных полос для движения средств индивидуальной мобильности. То есть, мы всё-таки планируем идти цивилизованным путём. Практика других городов нашей страны показывает, что можно подружить пешеходов, СИМы и водителей, — подчеркнул Кодалаев.

По его словам, при проектировании и строительстве новых участков автомобильных дорог в городе велодорожки для передвижения СИМ закладываются в проекты по умолчанию.

Стоит отметить, что в соцсетях можно встретить немало комментариев новосибирцев о том, что принятое в этом году постановление мэрии о новых правилах игры на ранке аренды самокатов, не соблюдается. Прежде всего, речь идет о брошенных где попало самокатах, которые должны стоять на обособленных площадках.

— Мы находимся в постоянном контакте со всеми компаниями. Они очень быстро реагируют на все замечания, в течении 30 минут – часа отрабатывая локации, где выявляются нарушения. Но, судя по объему нарушений, пока это похоже на игру в кошки-мышки: в одном месте мы проблемы убираем, в другом она появляется. Поэтому у нас возникает вопрос: почему кикшеринговые компании не работают со своими пользователями в части профилактики, штрафов и иной ответственности? И второй вопрос: почему самокаты ставятся вне мест официальных парковок? — заявил чиновник.

Он предупредил, что несоблюдение постановления может привести к отмене соглашения в одностороннем порядке и запрету деятельности кикшеринговой компании на территории города. Подобный прецедент уже произошел в одном из городов Московской области.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты. Они потребовали от мэрии города контролировать исполнение нового постановления.