Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Флот компаний в городе в этом году серьезно сократился

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

— Эти деньги будут направлены на планирование и выполнение работ по созданию инфраструктуры для СИМ: дорожной разметки и знаков. У нас есть улицы с избыточной шириной проезжей части, где можем совершенно спокойно «забрать» с каждой стороны дороги по 75 см — 1 метру для организации обособленных полос для движения средств индивидуальной мобильности. То есть, мы всё-таки планируем идти цивилизованным путём. Практика других городов нашей страны показывает, что можно подружить пешеходов, СИМы и водителей, — подчеркнул Кодалаев.

По его словам, при проектировании и строительстве новых участков автомобильных дорог в городе велодорожки для передвижения СИМ закладываются в проекты по умолчанию.

Стоит отметить, что в соцсетях можно встретить немало комментариев новосибирцев о том, что принятое в этом году постановление мэрии о новых правилах игры на ранке аренды самокатов, не соблюдается.  Прежде всего, речь идет о брошенных где попало самокатах, которые должны стоять на обособленных площадках.

— Мы находимся в постоянном контакте со всеми компаниями. Они очень быстро реагируют на все замечания, в течении 30 минут – часа отрабатывая локации, где выявляются нарушения. Но, судя по объему нарушений, пока это похоже на игру в кошки-мышки: в одном месте мы проблемы убираем, в другом она появляется. Поэтому у нас возникает вопрос: почему кикшеринговые компании не работают со своими пользователями в части профилактики, штрафов и иной ответственности? И второй вопрос: почему самокаты ставятся вне мест официальных парковок? — заявил чиновник.

Он предупредил, что несоблюдение постановления может привести к отмене соглашения в одностороннем порядке и запрету деятельности кикшеринговой компании на территории города. Подобный прецедент уже произошел в одном из городов Московской области.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты. Они потребовали от мэрии города контролировать исполнение нового постановления. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : бюджет Аренда самокатов

445
0
0
Предыдущая статья
С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам
Следующая статья
Участники новосибирского топливного рынка получают многомилионные неустойки от РЖД

Камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция планируют протестировать применение искусственного интеллекта для контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— В 2026 году у нас заявлен один пилотный перекресток, где будет обеспечен такой контроль. Пока не буду говорить о каком перекрестке идет речь, чтобы никого не смущать. Нам нужно протестировать эту систему, понять, как она работает, — пояснил Иосиф Кодалаев.

Читать полностью

Участники новосибирского топливного рынка получают многомилионные неустойки от РЖД

Автор: Артем Рязанов

Участники топливного рынка Новосибирской области сообщили редакции Infopro54 о проблемах, которые у них возникли при работе с РЖД: компания выставляет предпринимателям многомиллионные неустойки за простои при доставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

— Железная дорога выставляет неустойки за простои, которых фактически не было, причём делает это задним числом. Суммы претензий уже достигают десятков миллионов рублей, — рассказал редакции президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Читать полностью

С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

Автор: Юлия Данилова

В минувшем году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области направил в суд 41000 заявлений о взыскании долгов по взносам за капитальный ремонт на сумму 466 млн рублей. Большая часть из них еще не оплачена. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Дмитрий Кулешов.

— Благодаря реализованному электронному документообороту с мировыми судьями, службой судебных приставов, а также межведомственному взаимодействию, сроки взыскания задолженности составляют всего четыре месяца. Еще в 2024 году работа по одному должнику занимала более года, — констатировал Кулешов.

Читать полностью

День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Организаторы приглашают предпринимателей посетить насыщенную программу, объединяющую представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных мер поддержки бизнеса.

С Днём российского предпринимательства представителей бизнеса поздравят первые лица города и региона. Также они наградят предпринимателей, внесших особый вклад в развитие отдельных экономических отраслей, предпринимательства в целом и благотворительности региона.

Читать полностью

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Автор: Юлия Данилова

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Читать полностью

В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

Автор: Мария Гарифуллина

В Центральном парке стало меньше аттракционов и точек общепита. В общей сложности демонтировано четыре объекта. К маю текущего года четыре участка были полностью зачищены.

Infopro54 получил от мэрии Новосибирска ответ на вопрос о причинах демонтажа и о планах по использованию освободившихся участков парка.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Город Общество

Камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске

Бизнес

Участники новосибирского топливного рынка получают многомилионные неустойки от РЖД

Власть Общество

С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

Бизнес

День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Бизнес Город Технологии

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Общество

В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

Город Общество

Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению

Город Общество

Даты празднования Дня города-2026 утвердили в Новосибирске

Бизнес Власть Недвижимость

Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Актуальный разговор Бизнес

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Общество

«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

Власть Город Общество

«Мы теряем лесной фонд»: клен выдавливает из Заельцовского парка в Новосибирске другие растения

Общество Спорт

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Бизнес

Более половины рекламных денег в Новосибирске ушло в интернет-сервисы

Бизнес Общество

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Власть Общество

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Бизнес

Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад

Общество

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности