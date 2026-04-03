В Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора

3 апреля начался заочный судебный процесс над новосибирским предпринимателем Дмитрием Башмаковым, который находится в международном розыске. В первый день слушаний, проходящих в Центральном районном суде, было зачитано обвинительное заключение.

Дмитрию Башмакову, совладельцу большого торгового центра «Восток», предъявлены обвинения в передаче взятки через посредника — Любовь Кузьменок. Она с 2014 по 2018 год работала первым заместителем прокурора Новосибирской области. По данным следствия, деньги предназначались для получения общего покровительства и попустительства по службе. Ежемесячные платежи составляли от 100 до 150 тысяч рублей, а общая сумма взяток достигла 2,5 миллиона рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 291 УК РФ (взятка в особо крупном размере), Башмакову может грозить тюремное заключение на срок от восьми до 15 лет.

— Материалами уголовного дела сведения, изложенные в суде государственным обвинителем, не подтверждаются,— сообщила в процессе представитель бизнесмена, передает «Коммерсант».

Следующее судебное заседание состоится 29 апреля.

Напомним, в июне 2024 года суд приговорил бывшего прокурора Любовь Кузьменок к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий (статьи 290 и 285 УК РФ). Также ей запретили занимать должности, соответствующие званию генерал-майора. В ноябре 2024 года апелляционный суд сократил срок до восьми лет. Любовь Кузьменок была освобождена от ответственности по статье 285 УК РФ из-за истечения срока давности. Свою вину она не признала. После вступления приговора в силу её отправили в исправительную колонию в Хакасии.

