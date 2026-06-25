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Бизнес Право&Порядок

Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Автор: Юлия Данилова

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Он является одним из фигурантов «дела пайщиков» новосибирского сельхозкооператива. Прокуратура обвиняет руководство СХПК в рейдерстве

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения директору АО «Карасевское» Александру Бахману с заключения под стражу на домашний арест. Об этом редакции Infopro54 сообщил представитель защиты предпринимателя Евгений Деменчук. Решение принято в рамках рассмотрения дела вокруг СХПК «Мильтюшихинский», которое в публичном поле связывают с обвинениями руководства СХПК в рейдерском захвате хозяйства.

Защита настаивает, что речь идет не о захвате, а о многолетнем корпоративно-хозяйственном конфликте, связанном с управлением предприятием, его долгами и земельными активами.

— В 2019 году СХПК «Мильтюшихинский» находился в тяжелом финансовом положении и переживал глубокий экономический кризис, убытки превышали 60 млн рублей. В этих условиях было проведено собрание действующих членов кооператива, по итогам которого около 100 членов кооператива приняли единогласное решение о смене руководства. Председателем СХПК был избран Егор Набережный, — рассказал Евгений Деменчук.

После этого началась работа по стабилизации хозяйства: реструктуризация задолженности, привлечение техники, скота и материальных ресурсов, а также взаимодействие с кредиторами в рамках арбитражных процедур. В дальнейшем было

заключено мировое соглашение, позволившее сохранить хозяйственную деятельность предприятия и рабочие места жителей села, а также сделать его прибыльным.

— Александр Бахман является директором АО «Карасевское», которое выступало внешним кредитором СХПК «Мильтюшихинский». В рамках взаимодействия с хозяйством его компанией было представлено более 150 голов здорового скота, так как весь крупный рогатый скот СХПК «Мильтюшихинский» был болен, — пояснил Деменчук.

По его словам, уголовное дело возбуждено после того, как инициаторы спора не смогли добиться пересмотра судебных актов в арбитражных судах. В ноябре 2024 года общее собрание действующих членов кооператива (6 человек) приняло решение о прекращении членства 593 граждан, которые утратили связь с хозяйством, не работали в нем десятилетиями и не несли ответственности по его долгам. Защита подчеркивает, что их право на получение стоимости пая при выходе из кооператива сохраняется, а некоторые из них уже обратились в СХПК и получили причитающиеся выплаты в текущих ценах.

Деменчук подчеркивает, что все ключевые обстоятельства имеют документальное подтверждение и содержатся в материалах арбитражных судов, финансовой отчетности, данных о расчетах с кредиторами и иных официальных источниках.

— Все действия по передаче имущества в счет погашения долгов были совершены в рамках процедуры банкротства и под контролем арбитражного суда. Мировое соглашение было утверждено Арбитражным судом Новосибирской области 1 апреля 2024 года. Впоследствии это определение было оставлено без изменения вышестоящими судами. Радует, что сегодня доводы защиты были услышаны судом апелляционной инстанции, — отметил Евгений Деменчук.

По его словам, ситуация вокруг СХПК имеет социальное значение для территории. В коллективном обращении жителей села Верх-Мильтюши, приобщенном к материалам защиты, указано, что в кооперативе работает около 100 человек, что делает предприятие одним из ключевых работодателей в районе. Жители отмечают, что после 2019 года прекратились задержки заработной платы, сама зарплата достигла конкурентного уровня, была восстановлена ферма, обновлено стадо и стабилизирована работа хозяйства.

— Для нас это важное предприятие, от которого зависит жизнь села. Мы просим, чтобы ситуация была рассмотрена объективно и без разрушения хозяйства, — говорится в документе.

Напомним, в начале июня стало известно, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении граждан — членов СХПК «Мильтюшихинский» (Верх-Мильтюши). Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения председателю СХПК «Мильтюшихинский» Егору Набережному и директору АО «Карасёвское» Александру Бахману. Они заключены под стражу до 26 июля. Предприниматели обвиняются в хищении имущества пайщиков сельскохозяйственного кооператива на сумму более 130 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на 1 мая 2019 года СХК «Мильтюшихинский» числился в списке крупнейших должников по зарплате Новосибирской области. Об этом сообщал Новосибирскстат. На февраль 2019 на компанию приходилось 55,4% накопленной в регионе задолженности по зарплате.

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд Рейдеры мошенничество земельные участки

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