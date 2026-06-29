Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

В июне 2026 года в публичное поле попала информация о двух случаях заражения сальмонеллезом. В Астраханской области после употребления готовой продукции из кулинарного магазина — рыбных котлет — заболели 26 человек. Зарегистрирован один летальный исход: умерла пожилая женщина. Эпидемиологическое расследование продолжается, среди пострадавших есть тяжелые больные. В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу c cальмонеллезом после употребления шаурмы из ларька. Он провел пять дней под капельницами.

Эти случаи — часть статистики. Сальмонеллез регистрируется в России ежегодно практически во всех регионах. Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2025 год, заболеваемость сальмонеллезом составила 23,26 случая на 100 тысяч населения. Случаи зафиксированы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетия. В 25 регионах отмечен рост заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем.

В Новосибирской области сальмонеллез также ежегодно регистрируется, в том числе есть очаговая заболеваемость, когда заболевают несколько человек, купивших ту или иную готовую еду в одной торговой точке.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что в российских регионах доминирующим сероваром сальмонелл, выделяемых от человека, остается Salmonella Enteritidis группы D — на его долю приходится 70% случаев. Серьезной проблемой врачи называют то, что сальмонеллез становится антибиотикорезистентным. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году было исследовано 380 изолятов сальмонелл на чувствительность к 11 противомикробным препаратам. У самого распространенного серотипа S. Enteritidis общая резистентность к ципрофлоксацину составила 81,5%. Устойчивые изоляты выделены преимущественно у людей (52%) и из пищевых продуктов (26,6%).

Директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, кандидат медицинских наук Александр Ронинсон в интервью Infopro54 рассказал, какие факторы могут привести к тяжелому течению сальмонеллеза.

— Даже человек среднего возраста, считающий себя здоровым, на самом деле может иметь хронический гастрит, проблемы с печенью, жировой гепатоз, нарушения иммунитета. Это может привести к тому, что сальмонеллез, как и другие инфекции, будет протекать тяжело. Учитывая риски сердечно-сосудистых осложнений, проблемы с давлением — все это утяжеляет картину заболевания. Если к этому добавить антибиотикорезистентность, то тратится время на подбор препарата: у врачей есть протокол лечения, они начинают по определенной процедуре, потом видят, что эффекта нет, корректируют терапию. Потеря времени тоже может быть негативным фактором, — сказал Александр Ронинсон.

В целом, говоря о рисках заражения сальмонеллезом и другими инфекциями, эксперты подчеркивают, что в теплое время года риски существенно возрастают.

— Лето — время повышенного риска пищевых инфекций. Бактерии в продуктах размножаются гораздо быстрее, чем в холодную погоду. Поэтому перед покупкой готовой еды нужно не три раза подумать, а двадцать три. Обратите внимание на холодильное оборудование, но это не гарантирует безопасность: непонятно, где готовилась еда, какими руками и сколько времени она находилась на пищеблоке до охлаждения. Опасность представляют не только мясные продукты, но и плохо вымытые ягоды, зелень, овощи, контактировавшие с грязной водой, разрезанные фрукты, а также пирожные с кремом и десерты с молочной начинкой, которые на жаре становятся благоприятной средой для развития микроорганизмов, — объясняет Александр Ронинсон.

В 2025 году в России зарегистрировано 58 групповых очагов сальмонеллеза с общим числом пострадавших 1681 человек, из них 517 детей. Почти в 90% очагов причиной стало употребление инфицированной пищи, изготовленной из небезопасной птицеводческой продукции на пищеблоках предприятий общественного питания.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирская область заняла второе место в стране по заболеваемости описторхозом.