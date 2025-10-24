Рекламодателям

В Новосибирске создали петицию против закона об умерщвлении бездомных собак

  • 24/10/2025, 15:41
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске создали петицию против закона об умерщвлении бездомных собак
Сейчас в регионе действует правила, требующие гуманного отношения к отловленным животным

В Новосибирске зоозащитники создали петицию с требованием снять с рассмотрения региональный законопроект № 641-7, разрешающий умерщвление бездомных животных. Документ, внесенный в Заксобрание, уже получил рекомендацию к принятию в первом чтении 14 октября.

Авторы петиции, проект «Егоров и партнеры прав животных», объясняют, что законопроект предусматривает создание пунктов временного содержания (ПВС), где массово будут умерщвлять всех отловленных животных. Зоозащитники указывают, что предлагаемый 35-суточный срок содержания противоречит Гражданскому кодексу РФ, который устанавливает 6-месячный срок для розыска владельца безнадзорного имущества, что ставит под угрозу потерянных домашних питомцев.

Критики также указывают на правовую неопределенность таких понятий, как «немотивированная агрессивность» и «экстраординарная ситуация», которые отсутствуют в федеральном законодательстве и могут трактоваться произвольно.

— Бороться нужно не со следствием, а с причиной возникшей проблемы. То, что предлагают сейчас сделать в регионе, вообще ситуацию особо не изменит, оно даже может усугубить и ухудшить. Все преподносится и мотивируется так: собаки кусают, значит надо их всех убивать. Но это же не выдерживает никакой критики. Если следовать такой логике, то получается, что на всякий случай в лесу надо перебить всех медведей и волков, чтобы там можно было спокойно грибы, ягоды собирать. Большинство животных — диких, домашних, безнадзорных — могут человека укусить, навредить ему как-то. Это же не значит, что всех надо убивать. По данным Роспотребнадзора, в стране за прошлый год от нападения животных погибло 15 человек. Речь не только о собаках, а в целом о животных. Если разбираться, сколько там было безнадзорных собак, окажется, я думаю, два-три случая. Ведь 70% покусов это владельческие животные. Об этом тоже говорит официальная статистика. Но у нас коллективная ответственность, решили убивать всех, — рассказал Infopro54  автор петиции, руководитель группы «Егоров и партнеры» Сергей Егоров.

Противники предлагаемых изменений говорят, что для разработки и обсуждения не были приглашены эксперты, не были использованы результаты исследований по работе с безнадзорными животными.

— Есть исследования, которые подтверждают, что программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) работает. Нельзя игнорировать цифры, факты, доводы, доказывающие эффективность методов гуманного регулирования численности бездомных животных. Я все-таки надеюсь на здравый смысл, на то, что наши депутаты услышат аргументы зоозащиты, разберутся в вопросе, — говорит Сергей Егоров.

Петиция была опубликована 23 октября. На момент подготовки материала ее подписали 1330 человек. Добавим, что в Новосибирске уже проходили одиночные пикеты против этого законопроекта, а на 29 октября подан запрос на проведение митинга.

Ранее редакция подробно рассказывала, чем власти аргументируют необходимость создания ПВС для безнадзорных животных.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 269

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : бродячие собаки безнадзорные животные


Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
