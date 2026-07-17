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Авто Мировые и федеральные новости Общество

Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

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Они направлены на стимулирование роста производства ГСМ в стране

Правительство РФ приняло меры для стабилизации цен на топливо, сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

— Меры одобрены, — сказал собеседник агентства.

О каких именно мерах идет речь, источник издания не уточнил.

Заседание вел премьер-министр Михаил Мишустин, где также обсуждались поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, в частности, демпферные выплаты за импорт топлива: нефтегазовые доходы возьмут на себя разницу цен.

Ряд федеральных СМИ, также со ссылкой на свои источники, сообщили, что речь идет о налоговых корректировках, которые создадут дополнительные стимулы для производителей внутри страны.

В Минэнерго уточнили, что правительство распространяет механизм импортного демпфера на дизтопливо по аналогии с бензином, передает «Коммерсант». Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, введение импортного демпфера станет дополнительным инструментом обеспечения стабильного предложения дизельного топлива на внутреннем рынке.

Ранее кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и солярки, а также предложило налоговые льготы для импорта горюче-смазочных материалов и стимулирования роста их производства в стране.

Напомним, этим летом в России возникли проблемы с поставками топлива. Президент Владимир Путин охарактеризовал эти сложности как временные и связал их с действиями киевского режима, направленными на создание напряжённой обстановки. В связи с этим он поручил оперативно активизировать потенциал среднего и малого бизнеса в области производства нефтепродуктов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ.

Источник фото:  Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Авто Мировые и федеральные новости Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : цены на топливо топливный кризис

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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Мошенники вовлекают новосибирских подростков в дропперство во время летних каникул

Мошенники активно вовлекают подростков в дропперские схемы. Эта проблема особенно заметна в Новосибирской области: злоумышленники находят детей и молодых людей через мессенджеры, соцсети и объявления с обещанием быстрого дохода. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году через интернет вовлекли в преступления 153 подростка региона — на треть больше, чем годом ранее. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что за первое полугодие 2026 года несовершеннолетние или при их участии совершили еще 14 преступлений по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Дропперство — это участие в переводе или обналичивании чужих, чаще всего украденных денег. Подросткам предлагают «легкий заработок»: оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на самом деле ребенок становится частью преступной схемы.

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Жара возвращается: в Новосибирской области на выходных ожидается до +30 °C

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, местами возможны дожди и грозы. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС), температурный фон будет постепенно расти.

В субботу, 18 июля, станет ещё теплее: ночью +13…+18 °C, днём +24…+29 °C. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 4–9 м/с, с порывами ночью до 16 м/с, днём — до 14 м/с.

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Поезда из Москвы в Новосибирск опаздывают на 6–8 часов из-за аварии

Автор: Артем Рязанов

В ночь на 16 июля в Пермском крае, на Транссибирской магистрали, случилась железнодорожная авария. Локомотив и несколько вагонов потеряли колею и сошли с рельсов. В результате происшествия насыпь длиной 200 метров получила серьёзные повреждения, что вынудило остановить движение поездов на этом отрезке пути почти на сутки.

Инцидент произошёл из-за размыва насыпи, который был вызван обильными осадками. В результате этого происшествия пассажиров, которым предстояло отправиться в поездку на поездах, проходящих через повреждённый участок, перенаправили на другие маршруты. Это привело к задержкам в движении поездов. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», некоторым пассажирам придётся ожидать отправления на несколько часов дольше, чем обычно.

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Аренду машин и автодомов назвали будущим для туризма в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

На круглом столе «Тренды туризма 2026: автотуризм» в рамках форума «Дикоросы» представители отрасли обсудили перспективы развития автомобильного туризма в Сибири. Одним из главных трендов назвали аренду автомобилей и автодомов, а также развитие мультимодальных путешествий — когда турист прилетает на самолете или приезжает на поезде, а затем берет машину в аренду для дальнейшего передвижения. Infopro54 приводит экспертные оценки перспектив автотуризма.

Для развития автотуризма необходим системный подход к придорожному сервису. Сейчас в России пытаются выстроить сеть стандартизированных точек обслуживания вдоль федеральных и региональных трасс. Проект объединяет владельцев земель, производителей туристической продукции и операторов готового бизнеса, а также помогает предпринимателям получать государственную поддержку.

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Ставка под вопросом: сохранит ли ЦБ паузу или вернётся к ужесточению

Ещё месяц назад регулятор в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — до 14,25% годовых. Тогда большинство аналитиков ждали более решительного шага: 14 из 19 опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировали снижение сразу на 50 базисных пунктов. Но реальность оказалась сложнее прогнозов.

Всего за четыре недели экономическая конъюнктура изменилась радикально. И теперь вопрос, который волнует и рынки, и бизнес, и простых граждан, звучит так: Центробанк продолжит цикл смягчения, возьмёт паузу или, что ещё более неожиданно, вернётся к ужесточению?

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