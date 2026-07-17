Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Правительство РФ приняло меры для стабилизации цен на топливо, сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

— Меры одобрены, — сказал собеседник агентства.

О каких именно мерах идет речь, источник издания не уточнил.

Заседание вел премьер-министр Михаил Мишустин, где также обсуждались поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, в частности, демпферные выплаты за импорт топлива: нефтегазовые доходы возьмут на себя разницу цен.

Ряд федеральных СМИ, также со ссылкой на свои источники, сообщили, что речь идет о налоговых корректировках, которые создадут дополнительные стимулы для производителей внутри страны.

В Минэнерго уточнили, что правительство распространяет механизм импортного демпфера на дизтопливо по аналогии с бензином, передает «Коммерсант». Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, введение импортного демпфера станет дополнительным инструментом обеспечения стабильного предложения дизельного топлива на внутреннем рынке.

Ранее кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и солярки, а также предложило налоговые льготы для импорта горюче-смазочных материалов и стимулирования роста их производства в стране.

Напомним, этим летом в России возникли проблемы с поставками топлива. Президент Владимир Путин охарактеризовал эти сложности как временные и связал их с действиями киевского режима, направленными на создание напряжённой обстановки. В связи с этим он поручил оперативно активизировать потенциал среднего и малого бизнеса в области производства нефтепродуктов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ.