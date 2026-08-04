Президент России Владимир Путин посетил Красноярск

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетил Красноярск. В рамках визита он принял участие в торжественной церемонии, посвящённой завершению седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

— Красноярск — это географический центр России. Это большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации, — отметил Путин на церемонии.

Глава государства также поблагодарил школьников за тёплый приём.

Конкурс «Большая перемена», стартовавший в 2020 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», включает проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2026 году в финале участвовали более 800 детей из России и других стран. Победители в качестве награды получают поездки по России и возможность поступления в лучшие вузы. Президент уверен, что это поможет им найти своё место в жизни и внести вклад в развитие страны.

После церемонии закрытия конкурса Владимир Путин встретился с главой Красноярского края Михаилом Котюковым, где обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе, перспективы развития красноярского аэропорта, а также строительства метротрама. Последний раз президент был в Красноярске 2 марта 2019 года на открытии зимней Универсиады.

Стоит отметить, что 24 июля Путин был в Иркутске, где посетил Иркутский авиазавод и изучил самолеты МС-21-310 и Як-130М. 3 августа серийный импортозамещённый самолёт МС-21 впервые поднялся в воздух.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимира Путина ждут в Новосибирске к концу августа на открытии ЦКП СКИФ.