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Общество

Жара с грозами: в Новосибирске на выходных ожидается неустойчивая погода

Автор: Артем Рязанов

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Температура будет подниматься до +30 градусов

В Новосибирске в ближайшие три дня будет жаркая погода, но ожидаются также кратковременные дожди и грозы. Говорится в сообщении «Западно-Сибирское УГМС».

В пятницу, 12 июня, в городе возможны кратковременные дожди и грозы. Ночная температура составит +17…+19 градусов, а днём воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с, при этом местами возможны порывы до 14 м/с.

В субботу, 13 июня, в Новосибирске местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ночью температура будет колебаться между +17 и +19 градусами, а днём поднимется до +27…+29 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 14 июня, днём воздух прогреется до +24 °C, утром будет прохладнее — +20 °C. Вечером температура сохранится на отметке +24 °C, а к ночи опустится до +19 °C. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются на протяжении всего дня.

При подготовке к прогулкам на выходные не забывайте брать с собой зонт, а также регулярно проверяйте прогнозы погоды, так как она может резко измениться.

Во все праздничные дни сохраняется высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В МЧС призывают новосибирцев быть предельно осторожными с огнём на природе.

Из-за ухудшения погодных условий с 11 июня энергетические службы региона ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до 8:00 15 июня. Для оперативного реагирования на возможные проблемы мобилизованы 202 аварийные бригады, свыше 783 специалистов и 455 единиц оборудования, включая 19 передвижных генераторов мощностью 3,99 МВт, предназначенных для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня.

Источнк фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : погода

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Пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания

Пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания

Автор: Артем Рязанов

Пляж в парке «Бугринская роща» (ул. Саввы Кожевникова, 39) закрыт для купания и отдыха — такое решение принято на основании отрицательного экспертного заключения о состоянии водного объекта. Об этом сообщила Дирекция городских парков.

Власти и администрация парка призывают горожан с пониманием отнестись к ограничениям: запрет введён в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей.

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«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В навигаторе 2ГИС появилась функция «Зелёная волна»: она рассчитывает оптимальную скорость, позволяющую проехать серию светофоров без остановок. Рекомендуемая скорость не превышает разрешённую ПДД — обычно это 45–60 км/ч, в отдельных случаях — 20–30 км/ч.

Расчёт строится на основе длины цикла светофорного сигнала, расстояния между перекрёстками и текущей дорожной обстановки. Если водитель выходит из рекомендованного скоростного диапазона либо фиксируется нестабильная работа геолокации, функция временно отключается и возобновляется при восстановлении подходящих условий.

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Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Автор: Юлия Данилова

12 июня страна отмечает государственный праздник — День России, а 6 июня был День русского языка. В связи с этим доцент кафедры лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков НГПУ Марина Ивлева предлагает еще раз поговорить о той роли, которую наш родной язык играет в жизни общества.

— Как ни парадоксально это звучит, для переводчика знание родного, а в нашем случае великого и могучего русского языка, действительно важнее знания иностранного. На это есть минимум две веские причины, которые имеет смысл детально объяснить, —рассказывает Марина Ивлева.

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Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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Новосибирские учёные ускорили колошение пшеницы с помощью геномного редактора

Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН разработали способ получения линий мягкой пшеницы с ускоренным колошением, используя технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Колошение — это появление соцветий на верхушке стебля, один из важнейших этапов развития злаков, от которого напрямую зависит срок созревания урожая. Ускорение этого процесса — одна из ключевых задач селекции.

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В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Автор: Артем Рязанов

В Учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий НГУ начали установку технологического оборудования. Этот центр является частью объектов второй очереди нового кампуса университета, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на объект активно завозят мебель и монтируют оборудование для очистки сточных вод. Также устанавливают передаточные боксы для лабораторий и чистых помещений. Все строительно-монтажные работы и благоустройство территории завершены.

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