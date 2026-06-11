Жара с грозами: в Новосибирске на выходных ожидается неустойчивая погода

В Новосибирске в ближайшие три дня будет жаркая погода, но ожидаются также кратковременные дожди и грозы. Говорится в сообщении «Западно-Сибирское УГМС».

В пятницу, 12 июня, в городе возможны кратковременные дожди и грозы. Ночная температура составит +17…+19 градусов, а днём воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с, при этом местами возможны порывы до 14 м/с.

В субботу, 13 июня, в Новосибирске местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ночью температура будет колебаться между +17 и +19 градусами, а днём поднимется до +27…+29 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 14 июня, днём воздух прогреется до +24 °C, утром будет прохладнее — +20 °C. Вечером температура сохранится на отметке +24 °C, а к ночи опустится до +19 °C. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются на протяжении всего дня.

При подготовке к прогулкам на выходные не забывайте брать с собой зонт, а также регулярно проверяйте прогнозы погоды, так как она может резко измениться.

Во все праздничные дни сохраняется высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В МЧС призывают новосибирцев быть предельно осторожными с огнём на природе.

Из-за ухудшения погодных условий с 11 июня энергетические службы региона ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до 8:00 15 июня. Для оперативного реагирования на возможные проблемы мобилизованы 202 аварийные бригады, свыше 783 специалистов и 455 единиц оборудования, включая 19 передвижных генераторов мощностью 3,99 МВт, предназначенных для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня.