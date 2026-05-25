В рейтинг крупнейших владельцев земель РФ вошли компании, работающие в Сибири

Места в рейтинге

Крупнейшими агрохолдингами-владельцами земель, работающими в Сибири, по состоянию на май 2026 года стали ГК «ЭкоНива» (находится на 6 месте в России, 648 тысяч га по стране), «Сибагро» (12 место, 419 тысяч), «Черкизово» (13 место, 367 тысяч), «Доминант» (14, 350 тысяч), «КДВ Агрохолдинг» (14, 336 тысяч), «АЕОН Агро» + ГК «Азот» (18, 276 тысяч), ГК «Янта» (33, 197 тысяч), ГК «Саянмолоко» (42, 150 тысяч), АО «Нива» (45, 138 тысяч) и «Алтайская Продовольственная Компания» (48, 133 тысячи). Об этом говорится в докладе, посвященном четырнадцатому ежегодному рейтингу крупнейших владельцев сельхозземель РФ, который подготовила компания BEFL.

Среди компаний, которые за год увеличили свой земельный банк, — «АЕОН Агро» + ГК«Азот» (+36 тыс. га) и «Доминант» (+30 тыс. га).

Впервые в рейтинг вошли красноярская ГК «Саянмолоко», омское АО «Нива», алтайские КХ Зайцев (67, 106 тысяч) и «Мельник» (69 место. 100 тысяч), а также агрохолдинг «Сибирский премьер» (Новосибирская, Томская области и Алтайский край, 69 место, 100 тысяч).

Всего в рейтинге 81 компания с общим земельным банком 19,9 млн га.

Тренды рынка

К трендам, которые сформировались на рынке эксперты BEFL отнесли следующие:

За последний год инвесторы все чаще проявляют интерес к регионам восточной части России. Существенная часть участников рейтинга являются крупными местными холдингами Сибири, Урала и Дальнего Востока либо имеют земельные активы и / или перерабатывающие мощности в этих регионах.

С 2019 года доля посевных площадей организаций в Сибири снизилась с 61,8% до 60,3% от общей посевной. КФХ выросла — с 36,5% до 38%

— Формируется тенденция увеличения посевов в пользу более мелких хозяйств. Это может быть следствием ряда факторов: стремления крупных игроков увеличить урожай за счет технологий, а не площади, тенденции растущих компаний к вертикальной интеграции, желания организаций оптимизировать земельный банк в пользу более качественных земель, а «неудобные» земли передать в аренду небольшим локальным игрокам, — констатируют эксперты BEFL.

В 2025 году объем сделок слияния и поглощения в российском АПК сократился. Ключевой причиной сжатия рынка M&A стал разрыв в ценовых ожидания продавцов и покупателей (порой в несколько раз).

В лидерах — сделки в переработке, в первую очередь мясо и масложировой сектор. Также крупные холдинги приобретали логистические мощности и хранилища.

— Снижение доходности растениеводства и неопределенность на экспортных рынках заставляют крупных землевладельцев пересматривать стратегии. Вместо простого наращивания земельного банка акцент смещается на вертикальную интеграцию и развитие переработки. Практически все лидеры рейтинга уже имеют в своей структуре либо животноводческие активы, либо мощности по переработке, — говорится в результатах исследования.

Сельскохозяйственные активы стали чаще переходить в собственность или под управление государства.

— В ближайшие годы можно ожидать усиления вертикальной интеграции в отрасли и смежных отраслях, партнерства для замещения дорогого долга, получения синергии в операционных процессах, создания игроков с более сильными рыночными позициями, а также усиления влияния банков на процессы M&A, — прогнозируют эксперты BEFL.

В компании констатируют, что для растениеводческого сектора 2025 год стал одним из самых непростых за последние пять лет. Поданным Росстата, рентабельность проданной продукции в сельхозорганизациях (без СМП) снизилась с 28% в 2024 году до 21% в 2025году — это уровень 2019 года, самый низкий за последние шесть лет. Рентабельность животноводства после существенного подъема в 2023 году также снизилась до 18% в прошедшем году. Среди причин: ценовая конъюнктура и экспортные ограничения, рост себестоимости, а также высокая ключевая ставка.

Напомним, регионам Сибири поручено актуализировать планы по наращиванию объемов производства. В числе ключевых задач — вовлечение в оборот неиспользуемых земель. В соответствии с планом реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года к 2030 году в сельскохозяйственный оборот необходимо дополнительно вовлечь не менее 1,5 миллионов гектаров земли. Для выхода на целевые показатели требуется ежегодно осваивать не менее 250 тысяч гектаров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса. Одна из основных причин — низкая цена на зерновые культуры.