Инвестиции в основной капитал в ряде отраслей в Новосибирске рухнули на 90%

Глубокий «минус»

Новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). Для сравнения, в прошлом году в первом квартале в регионе наблюдался рост инвестиционной активности на 3,2%, сообщил Новосибирскстат. Без субъектов МСП объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 34,6 млрд.

Максимальный провал инвестиций (без субъектов МСП) произошел в следующих отраслях:

производство бумаги и бумажных изделий — падение на 92,6% до 19,5 млн рублей;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — на 91,7% до 423 млн$

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — на 85,7%, до 697 млн;

деятельность профессиональная, научная и техническая — на 77%, 611 млн;

производство одежды — на 74,8% к уровню 2025 года*;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 70,2%*;

образование — 68,2%, до 449,7 млн;

производство текстиля — 67%*;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 66,4%, до 443 млн;

транспортировка и хранение — 66,1%, до 4,5 млрд.

*Сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций

Увеличили вложения

В тоже время, в ряде отраслей инвестиционная активность в первом квартале в области усилилась. Бизнес решил усилить свои позиции на следующих рынках:

В обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели) объем инвестиций вырос в 4,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: до 86,6 млн рублей.

В ремонт и монтаж машин и оборудования — в 2,4 раза, до 25,4 млн рублей.

В деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — в 2,1 раза, до 648 млн рублей.

В полиграфическую деятельность и копирование носителей информации — на 193%, до 22,2 млн.

В производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 187%, до 967 млн.

Отраслевой разрез

Лидерами в отраслевом разрезе инвестиций в основной капитал в первом квартиле 2026 года стали обрабатывающие производства — 7,3 млрд рублей. Из них 1,5 было вложено в производство пищевых продуктов, 1,1 млрд — в производство прочих транспортных средств и оборудования, 967 млн — в производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

По 4,5 млрд вложено в транспортировку и хранение, а также в деятельность по операциям с недвижимым имуществом. При этом стоит отметить, что инвестиции игроков отрасли транспортировки и хранение в основной капитал упали на 66% к уровню 2025 года. И тем не менее, они остались в списке лидеров.

4,1 млрд инвестиций вложили компании, работающие в области информации и связи.

По 2,3 млрд вложено в сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых.

Источники инвестирования

Судя по данным Новосибирскстата, большая часть предприятий региона предпочитают развиваться на собственные средства (24,3 млрд рублей). В банках бизнес рискнул взять кредиты на 3,8 млрд рублей или всего 10% от общего объема инвестиций, 2,7 млрд пришлось на другие заемные средства и 2,5 млрд — на бюджетные средства, полученные через различные программы и фонды.

Что покупали?

Почти половина из учтенных Новосибирскстатом инвестиций в основной капитал пришлось на транспортные средства, машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты — 15,8 млрд. Еще 11,4 млрд новосибирские компании вложили в здания (кроме жилых) и сооружения, а также в улучшение земель, 4,3 млрд — в жилые здания и помещения.

3,7 млрд ушло на покупку «с рук» основных средств и объектов незавершенного строительства у других юридических и физических лиц. 1,4 млрд — на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Тренд на улучшение?

Напомним, в апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщал Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

По итогам пяти месяцев в бюджет региона поступило 115,7 млрд рублей, из них 106,7 млрд собственных доходов. Годовой темп роста доходов сложился на уровне 107,4%, при плане 110,4%, отмечал областной Минфин.

Стоит также напомнить, что в 2026 году в стране снижается ключевая ставка ЦБ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на ПМЭФ-2026, заявил, что ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации к концу 2026 года составит 10-12%.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область по итогам 2025 года потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ, по сравнению с 2024 годом.