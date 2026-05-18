На заправках Новосибирской области за месяц резко подорожал газ

В группе моторного топлива лидером роста цен по итогам апреля стал компримированный природный газ — +21,1%. Это самая большая индексация по всем группам товаров и услуг, которые мониторит Новосибирскстат за месяц. Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше подорожал всего на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%, АИ-92 — на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%. Цены на газовое моторное топливо снизились (-0,2%).

По данным ведомства, средняя цена за кубометр компримированного газа в Новосибирской области в апреле составляла 30,05 рублей. Для сравнения, в Томской области — 30,64 рублей за м3.

В январе 2026 кубометр компримированного газа обходился новосибирским потребителям в среднем в 22,44 рубля. Для сравнения, в Республике Алтай — 31,71 рубля.

Компримированный природный газ (КПГ) — это сжатый природный газ (метан), который используется в качестве моторного топлива вместо бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Используется в городских и пригородных автобусах, в том числе большого и особо большого класса, сельхозтехнике, дорожной и коммунальной технике, в малотоннажных грузовых автомобилях.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирской области работает 18 АГНКС.

Эксперты сервиса АЗС.про отмечают, что цены на газ зависят от инфраструктуры и тарифов.

— Резкие пики появляются, когда несколько факторов накладываются одновременно (внеплановые ремонты + задержки с логистикой + переток объемов на экспорт, где цены стали выгоднее). Как только поставки выравниваются и заводы возвращаются к нормальному режиму, розница перестаёт расти и может скорректироваться вниз. Но инфляционный фон остаётся, поэтому после пика цена не всегда возвращается к прежним уровням, — отмечают эксперты сервиса.

Стоит отметить, что с 1 октября 2026 года в России вырастут оптовые регулируемые цены на газ, поставляемый ПАО «Газпром» для промышленных нужд и населения. Рост составит 9,6%. Индексацию согласовала ФАС. Согласно действующему макропрогнозу, в 2027 году ожидается индексация регулируемых цен с июля на 9,1% и в 2028 году на 7% с июля.

Ранее редакция сообщала о планах компании «Газпром газомоторное топливо» вложить в развитие сетей в Новосибирске 1,7 млрд рублей. До конца 2026 года компания планировала построить в области минимум 8 газозаправочных станций.