Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.
— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.
Он не исключил, что в ближайшее время в регионах Сибири также могут возникнуть сложности с дизелем и бензином марки АИ-95.
— На Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой Биржа наблюдается дефицит предложения по некоторым видам топлива, особенно по АИ-95. Думаю, что в самое ближайшее время это докатится и до АЗС Новосибирской области, — добавил он.
По данным Новосибирскстата, в апреле бензин обходился автомобилистам региона по следующим ценам:
- АИ-98 и выше подорожал за месяц на 0,5%, до 86,91 руб. В январе 2026 года он стоил 84,56 руб.
- АИ-95 — на 0,4%, до 65,65 руб, в январе — 63,18 руб,
- АИ-92 — на 0,3% до 61,59 руб, в январе —59,22 руб,
- дизельное топливо — на 0,2%, до 80,06 руб, в январе — 78,70 руб.
По данным сервиса Russiabase, на 18 мая средняя цена на топливо за литр в Новосибирской области составляет:
- АИ-98 и выше — 84,76
- АИ-95 — 66,15
- АИ-92 — 61,97
- дизельное топливо — 80,32.
Напомним, предыдущий транспортный коллапс на рынке Новосибирской области фиксировался в сентябре-октябре 2026 года. Тогда топливо пропадало с АЗС небольших сетевых компаний. Из-за сформировавшегося дефицита владельцы АЗС не исключали повышения цен на топливо до девяти рублей.
После нормализации ситуации ФАС сообщила о том, что обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске. Федеральный поставщик в 2-4 раза сократил отгрузку бензина независимым АЗС в пользу вертикально-интегрированных компаний.
Ранее редакция сообщала о том, что на заправках Новосибирской области за месяц резко подорожал газ.