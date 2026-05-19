Yandex Zen RuTube
Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

На бирже уже идет сокращение предложения продукта

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Он не исключил, что в ближайшее время в регионах Сибири также могут возникнуть сложности с дизелем и бензином марки АИ-95.

— На Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой Биржа наблюдается дефицит предложения по некоторым видам топлива, особенно по АИ-95. Думаю, что в самое ближайшее время это докатится и до АЗС Новосибирской области, — добавил он.

По данным Новосибирскстата, в апреле бензин обходился автомобилистам региона по следующим ценам:

  • АИ-98 и выше подорожал за месяц на 0,5%, до 86,91 руб. В январе 2026 года он стоил 84,56 руб.
  • АИ-95 — на 0,4%, до 65,65 руб, в январе — 63,18 руб,
  • АИ-92 — на 0,3% до 61,59 руб, в январе —59,22 руб,
  • дизельное топливо — на 0,2%, до 80,06 руб, в январе — 78,70 руб.

По данным сервиса Russiabase, на 18 мая средняя цена на топливо за литр в Новосибирской области составляет:

  • АИ-98 и выше — 84,76
  • АИ-95 — 66,15
  • АИ-92 — 61,97
  • дизельное топливо — 80,32.

Напомним, предыдущий транспортный коллапс на рынке Новосибирской области фиксировался в сентябре-октябре 2026 года. Тогда топливо пропадало с АЗС небольших сетевых компаний. Из-за сформировавшегося дефицита владельцы АЗС не исключали повышения цен на топливо до девяти рублей.

После нормализации ситуации ФАС сообщила о том, что обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске. Федеральный поставщик в 2-4 раза сократил отгрузку бензина независимым АЗС в пользу вертикально-интегрированных компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что на заправках Новосибирской области за месяц резко подорожал газ. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили иски от прокуратуры, которая оспаривает дипломы об образовании, выданные ФГБОУ ВО «Университет биотехнологий». Надзорное ведомство действует в защиту интересов государства и неопределённого круга граждан, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам проверки, некоторые выпускники вуза не проходили обязательные этапы обучения. В иске говорится, что студенты не сдавали промежуточные аттестации и экзамены, а также не были на практике — хотя в зачётных книжках у них стоят отметки за эти работы.

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Автор: Юлия Данилова

В лесном массиве, рядом с домом отдыха «Мочище» в районе Лесного шоссе строится новая база отдыха. Как сообщили в Стройнадзоре Новосибирской области, на территории базы будут расположены 19 жилых корпусов, административный корпус и помещение контрольно-пропускного пункта.

Судя по информации, размещенной на паспорте объекта, застройщиком базы выступает ООО «Центр недвижимости». Собственником компании является Микрокредитная Компания «Новосибирское Областное Агентство Ипотечного Кредитования» (АО). До апреля 2022 года учредителями компании были Минстрой Новосибирской области и связанные с ним компании. С апреля данные о собственниках закрыты.

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область удерживает лидерство в сфере туризма среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Если несколько лет назад в области насчитывалось 330 коллективных средств размещения, то по итогам 2025 года эта цифра достигла 353 объектов. Заметный прирост зафиксирован также по количеству пляжей и санаториев.

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область стала участником проекта по внедрению национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

— Внедрение СПОТ позволит сформировать честную конкурентную среду и повысить защищенность потребительских прав граждан за счёт четкой идентификации поставщика, — отметила начальник отдела камерального контроля налога на добавленную стоимость № 1 УФНС России по Новосибирской области Марина Фискова.

Эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Экономисты подсчитали возможный максимум страховой пенсии в 2026 году. Верхняя планка составит почти 74 тысячи рублей, но достичь её удастся лишь немногим. Для выхода на эту сумму необходимо на протяжении длительного времени зарабатывать предельное количество пенсионных коэффициентов.

— Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля, — рассказал РИА Новости кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Автор: Мария Гарифуллина

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области начало процедуру взыскания штрафов с АО «Новосибирскавтодор». Общая сумма начисленных санкций составляет 321 миллион рублей. Основанием для столь крупных претензий стало невыполнение подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных договорами.

Речь идет о контрактах на содержание сети автомобильных дорог региона. Удержания стартовали 15 апреля 2026 года. Часть суммы — 141 миллион рублей — уже списана из оплаты за выполненные работы. Оставшиеся средства заказчик планирует удержать до 15 июня текущего года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

