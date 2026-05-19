Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Он не исключил, что в ближайшее время в регионах Сибири также могут возникнуть сложности с дизелем и бензином марки АИ-95.

— На Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой Биржа наблюдается дефицит предложения по некоторым видам топлива, особенно по АИ-95. Думаю, что в самое ближайшее время это докатится и до АЗС Новосибирской области, — добавил он.

По данным Новосибирскстата, в апреле бензин обходился автомобилистам региона по следующим ценам:

АИ-98 и выше подорожал за месяц на 0,5%, до 86,91 руб. В январе 2026 года он стоил 84,56 руб.

АИ-95 — на 0,4%, до 65,65 руб, в январе — 63,18 руб,

АИ-92 — на 0,3% до 61,59 руб, в январе —59,22 руб,

дизельное топливо — на 0,2%, до 80,06 руб, в январе — 78,70 руб.

По данным сервиса Russiabase, на 18 мая средняя цена на топливо за литр в Новосибирской области составляет:

АИ-98 и выше — 84,76

АИ-95 — 66,15

АИ-92 — 61,97

дизельное топливо — 80,32.

Напомним, предыдущий транспортный коллапс на рынке Новосибирской области фиксировался в сентябре-октябре 2026 года. Тогда топливо пропадало с АЗС небольших сетевых компаний. Из-за сформировавшегося дефицита владельцы АЗС не исключали повышения цен на топливо до девяти рублей.

После нормализации ситуации ФАС сообщила о том, что обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске. Федеральный поставщик в 2-4 раза сократил отгрузку бензина независимым АЗС в пользу вертикально-интегрированных компаний.

