Новосибирцам придется стоять в пробках на Димитровском мосту до зимы

Завершение ремонта проезжей части Димитровского моста в Новосибирске, который пересекает реку Обь, запланировано на осень 2026 года. Об этом информирует пресс-центр городской администрации.

К концу текущего ремонтного сезона планируется открыть движение по всем шести полосам моста.

— В прошлом году брали полосу с правого берега на левый, вовремя эту работу провели, как и обещали горожанам, до первого снегопада. В этом году берем полосу наоборот с левого берега на правый. Работы уже идут полным ходом. Ставим задачу отремонтировать верхнюю часть моста полностью, чтобы эти работы завершились к началу холодов, —приводятся в сообщении слова мэра.

Градоначальник уверен: задача будет выполнена без риска.

— Подрядчик приступил к следующему этапу ремонта моста, после его завершения, если мы увидим, что он полностью справляется со своими обязательствами, возьмем в работу еще две полосы. Понятно, что будут временные неудобства для горожан, но мы их пройдем вместе, и шесть полос моста должны заработать к концу этого ремонтного сезона, — отметил мэр.

В 2026 году запланирован ремонт крайней и прилегающей к ней полос движения, ограждений и тротуара, расположенных на участке от левого берега к правому. Кроме того, предполагается провести работы по обновлению центральных полос движения в обоих направлениях и установить парапетное ограждение вдоль оси моста. Барьерные ограждения уже демонтированы.

Сейчас на завершающем этапе находятся работы по демонтажу одежды мостового полотна на тротуаре, монолитного цоколя барьерного ограждения, а также подготовка к демонтажу одежды мостового полотна на проезжей части и перильного ограждения. На объекте в настоящее время задействовано около 30 рабочих. После завершения демонтажных работ их численность возрастёт до 50 человек.

Как сообщили в мэрии, на мосту организовано реверсивное движение: с 23:00 до 15:00 – в сторону правого берега, с 15:00 до 23:00 – на левый берег.

