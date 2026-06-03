Самый популярный автомаршрут России проходит через Новосибирск

Подведены итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Его проводили телеканал «Моя Планета» и издание Russian Traveler.

По итогам голосования первое место занял Чуйский тракт — за него отдали голоса 26,2% участников, сообщила пресс-служба телеканала.

Трасса Р-256 проходит через три региона: начинается в Новосибирске, идет через Алтайский край и Республику Алтай и заканчивается у границы с Монголией. Дорога соединяет в себе сразу четыре климатических пояса, среди которых лесостепь и каменистая пустыня. Среди пейзажей — альпийские луга и густые леса.

Вторым направлением стали горные ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус — 13%. Третье место занял маршрут вокруг Ладожского озера, набрав 11,2% голосов. Замыкают топ-5 дороги Восточного Крыма (на четвёртом месте с 10,7%) и путешествие по Кольскому полуострову (на пятом — с 8,9%).

Напомним, «Чуйский тракт» определен как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в России. В 2025 году на трассе был зафиксирован рост автомобильного трафика на 16%. В мае 2026 три региона Сибири, по территории которых проходит дорога, договорились создать национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»: программу для путешественников, рассчитанную на 1,5–2 дня пребывания в каждом из субъектов-участников.

В планах регионов, разработать финальный вариант маршрута к 2027 году.

Напомним, в июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. В 2024 году вопрос о реализации проекта по капитальному ремонту тракта обсуждался на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора региона Андрея Травникова. Сообщалось, что планируется расширить дорожное полотно с двух до четырёх полос движения.

В конце 2023 года директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщал, что по всей стране для удобства автомобильных путешественников вдоль российских федеральных трасс планируют открыть около 200 многофункциональных зон придорожного сервиса.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов.