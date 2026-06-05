Новосибирец спел дуэтом со своим кумиром Шурой в шоу Андрея Малахова

Необычное совпадение произошло на съёмках шоу «Привет, Андрей!»: новосибирский певец Илья Березин исполнил песню «Твори добро» вместе со своим земляком Шурой. Оказалось, что у артистов поразительно похожие судьбы: обоих воспитывали бабушки-повара, а их собак породы чихуахуа зовут одинаково — Муха.

Путь к сцене у Ильи начался 15 лет назад, когда жена подарила ему сертификат на занятия вокалом. Музыка увлекла и новосибирец, имеющий диплом судоводителя, последние семь лет занимается ею профессионально.

Участие в шоу стало для сибиряка неожиданным подарком судьбы — он просто откликнулся на пост редакторов в соцсетях. В качестве подарка Шуре Илья приготовил шапку-муху, фирменные пирожки и футболку своей группы. В ответ певец подарил земляку автобиографическую книгу с автографом.

Творческие планы артиста включают развитие сольной карьеры. У Ильи накопилось более десятка собственных песен о любви, которые он посвящает супруге Евгении. Музыкант активно выступает на городских праздниках и помогает детям с онкологическими заболеваниями, пишет Горсайт.

После участия в телешоу артист решил активнее развивать свою карьеру и отправил заявки на участие в различных музыкальных проектах, мечтая о всероссийской известности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз.