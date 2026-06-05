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Новосибирец спел дуэтом со своим кумиром Шурой в шоу Андрея Малахова

Автор: Артем Рязанов

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Участие в шоу стало для сибиряка сюрпризом

Необычное совпадение произошло на съёмках шоу «Привет, Андрей!»: новосибирский певец Илья Березин исполнил песню «Твори добро» вместе со своим земляком Шурой. Оказалось, что у артистов поразительно похожие судьбы: обоих воспитывали бабушки-повара, а их собак породы чихуахуа зовут одинаково — Муха.

Путь к сцене у Ильи начался 15 лет назад, когда жена подарила ему сертификат на занятия вокалом. Музыка увлекла и новосибирец, имеющий диплом судоводителя, последние семь лет занимается ею профессионально.

Участие в шоу стало для сибиряка неожиданным подарком судьбы — он просто откликнулся на пост редакторов в соцсетях. В качестве подарка Шуре Илья приготовил шапку-муху, фирменные пирожки и футболку своей группы. В ответ певец подарил земляку автобиографическую книгу с автографом.

Творческие планы артиста включают развитие сольной карьеры. У Ильи накопилось более десятка собственных песен о любви, которые он посвящает супруге Евгении. Музыкант активно выступает на городских праздниках и помогает детям с онкологическими заболеваниями, пишет Горсайт.

После участия в телешоу артист решил активнее развивать свою карьеру и отправил заявки на участие в различных музыкальных проектах, мечтая о всероссийской известности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз.

Источник фото: Горсайт / Илья Березин

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Регионы : Новосибирск

Теги : Андрей Малахов

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Воспитатель из Тогучина подарил Андрею Малахову куклу-семиручку

Автор: Артем Рязанов

Евгений Суховий из Тогучина стал участником шоу «Песни от всей души» на «России-1». Суховий руководит хором русской песни «Сибиряночки», а также работает старшим воспитателем Тогучинского детского сада № 7.

В хор входят люди разных возрастов и профессий. На программе он рассказал, что самой «младшей» участницей коллектива у них считается 83-летняя «девушка».

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Новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз

Автор: Артем Рязанов

Гармонист Дмитрий Иванющенко из Новосибирска уже пятый раз выступил на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

На шоу он исполнил композиции «Рождество» и «Зима в избушке».

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Новосибирец Сергей Рудов принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Автор: Артем Рязанов

34-летний новосибирец Сергей Рудов и его отец Леонид поучаствовали в Андрея Малахова «Песни от всей души» на ТК «Россия 1». Программа вышла в эфир 12 октября.

Сын исполнил песню «Великой матери России» с музыкой, которую сам написал. А отец —«Вот такие пироги».

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Музыкант из Коченевского района Иван Бахтин выступил в программе «От всей души»

Автор: Артем Рязанов

Музыкант из Кочковского района Иван Бахтин принял участие в программе Андрея Малахова «От всей души» на телеканале «Россия 1». Сибиряк спел песню собственного сочинения под названием «Дорога домой».

― Пишу в основном о том, что окружает меня и волнует, ― отметил музыкант.

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