В центре Новосибирска планируют вырубить десятки лиственниц

Летом 2026 года в Новосибирске начали вырубать взрослые лиственницы, которые долгие годы были украшением городских улиц. Вырубка уже проведена на улице Каменской. На улице Максима Горького деревья подготовлены к сносу — они помечены черными крестами.

Infopro54 получил ответ от мэрии Новосибирска, в котором указаны причины сноса ценных пород деревьев.

На улице Каменской, вдоль здания по адресу Октябрьская, 78, вырубили 15 лиственниц. На другой стороне улицы, ближе к театру «Глобус», вырубили тополя. Участок лишился зеленого шатра, который формировали эти деревья.

— Снос деревьев по ул. Каменской в районе здания по адресу: ул. Октябрьская, 78 проводился силами МКУ «ДЭУ №1» на основании разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений, оформленному в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска (далее – Управление). Цель проведения работ, согласно оформленному разрешению: реконструкция озелененной территории. Посадка новых крупномерных елей на данном участке будет выполнена силами МАУ «Горзеленхоз», — говорится в ответе мэрии.

Агрономы подчеркивают, что лиственницы на Каменской были старыми и засохшими, а тополя признаны аварийными.

На улице Максима Горького, вдоль сквера Героев Революции, деревья уже помечены черной краской. В мэрии подтвердили, что они определены к вырубке.

— Проводился осмотр зеленых насаждений по улице Максима Горького, в результате которого установлена физиологическая сухость. Управлением даны рекомендации по уходу за имеющимися деревьями и посадке новых зеленых насаждений. Мероприятия по сносу, замене, пересадке, обрезке указанных зеленых насаждений силами управления не планируются. Снос сухих лиственниц запланирован в 2026 году силами подрядной организации МКУ «ДЭУ №1», — сообщили в мэрии.

В настоящий момент на участке от Красного проспекта до Серебренниковской по одной стороне улицы осталось буквально несколько лиственниц с зеленой хвоей. Остальные стоят полностью без хвои.

Ранее редакция рассказывала, что жители Октябрьского района раскритиковали вырубку деревьев на улице Кирова.