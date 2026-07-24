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Авто

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области набирают обороты

Автор: Артем Рязанов

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Средняя стоимость увеличилась на 2% и достигла 921 тысяч рублей

За первое полугодие в Новосибирской области продано на 14% больше подержанных автомобилей. Средняя стоимость выросла на 2% до 921 тыс. рублей.

Аналитики Дрома отмечают рост продаж на фоне низкой базы первой половины 2026 года.

— Вторичный рынок становится привлекательнее для автолюбителей, особенно на фоне роста цен на новые машины. К тому же на нем более доступны модели мощностью выше 160 л.с., ввоз которых сильно упал из-за пересмотра ставок утильсбора, — отмечают аналитики.

Продажи китайских авто с пробегом выросли на 59%, несмотря на их небольшую долю рынка. Лидеры продаж: Haval Jolion (рост в 2 раза), Chery Tiggo 7 Pro Max (+118%) и Lifan X60 (+24%).

Спрос на подержанные немецкие авто вырос на 19%. Популярны Mercedes-Benz E- и C-классов, BMW X5, Volkswagen Touareg (+40–60%), Audi Q5 (+40–60%) и BMW 1 серии (+40–60%). Volkswagen Golf показал рост на 118% за год.

Продажи корейских марок выросли на 18%. Лидеры: Hyundai Solaris (+6%), Kia Rio (+26%) и Hyundai Tucson (+15%). Модели с наибольшим ростом продаж за год: Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Kia K5 и Kia Rio X (X-Line) — на 30–50%.

Спрос на японские авто с пробегом вырос на 17%. Лидеры продаж в полугодии: Toyota Corolla (+11%), Toyota Camry (+19%), Subaru Forester (+15%). Также выросли продажи Honda Fit, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Note на 30–40%.

Автомобили с пробегом американских и европейских брендов выбрали на 14% чаще, увеличив продажи. Лидеры остались неизменными: Ford Focus (+7%), Renault Logan (+17%) и Skoda Octavia (+13%). Спрос на Ford Mondeo, Peugeot 308, Renault Megane и Renault Sandero вырос на 30–50%.

Отечественные бренды показали падение продаж на 4%. Лидеры: Лада «семерка» (-9%), 2114 Самара (-18%), Приора (+12%). Значительный рост: Chevrolet Niva (+26%), Лада Ларгус (+59%), Лада Веста Кросс (+58%), Лада Нива Тревел (+39%).

Ранее редакция сообщала о том, что за три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : продажа автомобилей

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На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

Автор: Мария Гарифуллина

На неделе с 20 июля на топливном рынке Новосибирска произошли изменения, на которые обратили внимание автовладельцы. В целом ситуация принципиально не изменилась, но наблюдения интересные.

Во-первых, на заправках, которые три недели стояли без топлива, ненадолго появился бензин. Так, читатели Infopro54 сообщили, что 92-й бензин вновь продавался на АЗС «Топаз».

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Аналитики составили рейтинг самых востребованных авто в июне

Автор: Артем Рязанов

LADA Granta оказалась самым востребованным автомобилем у покупателей в июне, но вторую строчку рейтинга неожиданно занял премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Такие данные получены в ходе анализа 200 тысяч объявлений от официальных дилеров, проведенного специалистами платформы «Автокод Объявления».

Доля LADA Granta в общем объеме спроса составила 2,55%, Toyota Land Cruiser 200 — 2,08%, а тройку лидеров замкнул Chevrolet Cobalt с показателем 1,75%.

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«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Автор: Артем Рязанов

Независимые нефтетрейдеры обвиняют «Газпромнефть» в нарушении торговых практик и срыве обязательств перед участниками рынка. Проблема особенно остро проявилась в разгар высокого сезона, когда Новосибирск, будучи крупным транзитным узлом, принимает большой поток автотуристов.

Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, сообщил, что компания не соблюдает правила, установленные для реализации бензинов и дизельного топлива в России. Эти правила прописаны в статье 2.2 торговой практики ПАО «Газпром нефть».

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«Хочу пересесть обратно в машину»: пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

Часть новосибирских водителей вынужденно отказалась от ежедневных поездок на личных автомобилях. Причиной стало закрытие части АЗС, резкий рост цен на топливо на многих работающих заправках и огромные очереди туда, где цены изменились незначительно.

Infopro54 попросил мэрию Новосибирска предоставить данные об изменении числа пассажиров в общественном транспорте в июле текущего года.

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В Новосибирской области в очереди на АЗС насчитали 119 машин

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области проблемы с обеспечением топливом остаются одним из ключевых вопросов для населения. Автовладельцы регулярно стоят в длинных очередях — это стало своего рода неприятным, но уже привычным ритуалом. У каждого, кто вынужден регулярно заправляться, есть свои антирекорды — кто дольше стоял, кто насчитал больше машин.

Журналист Infopro54 19 июля снял на видео очередь к заправке «Газпромнефть» в Бердске. На замедленном просмотре там насчитали 119 машин.

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Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

Правительство РФ приняло меры для стабилизации цен на топливо, сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

— Меры одобрены, — сказал собеседник агентства.

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