Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области набирают обороты

За первое полугодие в Новосибирской области продано на 14% больше подержанных автомобилей. Средняя стоимость выросла на 2% до 921 тыс. рублей.
Аналитики Дрома отмечают рост продаж на фоне низкой базы первой половины 2026 года.
— Вторичный рынок становится привлекательнее для автолюбителей, особенно на фоне роста цен на новые машины. К тому же на нем более доступны модели мощностью выше 160 л.с., ввоз которых сильно упал из-за пересмотра ставок утильсбора, — отмечают аналитики.
Продажи китайских авто с пробегом выросли на 59%, несмотря на их небольшую долю рынка. Лидеры продаж: Haval Jolion (рост в 2 раза), Chery Tiggo 7 Pro Max (+118%) и Lifan X60 (+24%).
Спрос на подержанные немецкие авто вырос на 19%. Популярны Mercedes-Benz E- и C-классов, BMW X5, Volkswagen Touareg (+40–60%), Audi Q5 (+40–60%) и BMW 1 серии (+40–60%). Volkswagen Golf показал рост на 118% за год.
Продажи корейских марок выросли на 18%. Лидеры: Hyundai Solaris (+6%), Kia Rio (+26%) и Hyundai Tucson (+15%). Модели с наибольшим ростом продаж за год: Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Kia K5 и Kia Rio X (X-Line) — на 30–50%.
Спрос на японские авто с пробегом вырос на 17%. Лидеры продаж в полугодии: Toyota Corolla (+11%), Toyota Camry (+19%), Subaru Forester (+15%). Также выросли продажи Honda Fit, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Note на 30–40%.
Автомобили с пробегом американских и европейских брендов выбрали на 14% чаще, увеличив продажи. Лидеры остались неизменными: Ford Focus (+7%), Renault Logan (+17%) и Skoda Octavia (+13%). Спрос на Ford Mondeo, Peugeot 308, Renault Megane и Renault Sandero вырос на 30–50%.
Отечественные бренды показали падение продаж на 4%. Лидеры: Лада «семерка» (-9%), 2114 Самара (-18%), Приора (+12%). Значительный рост: Chevrolet Niva (+26%), Лада Ларгус (+59%), Лада Веста Кросс (+58%), Лада Нива Тревел (+39%).
Ранее редакция сообщала о том, что за три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%.