Налоговая банкротит часовой завод в Новосибирске

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании несостоятельным ООО Часовой завод «Салют». Инициатором выступила межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области. Сумма исковых требований составляет 3,7 миллиона рублей. На момент подготовки материала суд ещё не принял заявление к рассмотрению.

Помимо налоговых претензий, у завода были и другие судебные споры. В 2025 году сразу два истца — АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» — взыскали с «Салюта» почти 1,4 миллиона рублей. Поводом стало нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторские права на персонажей мультфильмов. Изначально правообладатели требовали 90 тысяч и 1,3 миллиона рублей компенсации соответственно, а также судебные издержки. Ответчик просил уменьшить сумму, но суд удовлетворил иск полностью. Итоговая сумма с учётом дополнительных расходов в 15 тысяч рублей составила 1 395 140 рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, производитель настенных и интерьерных часов работает в Новосибирске с октября 2016 года. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство часов. Единственный учредитель и генеральный директор завода — Владимир Гостевский. Выручка предприятия за 2025 год составила 5,4 миллиона рублей против 7,8 миллиона годом ранее. Чистая прибыль сократилась до 17 тысяч рублей — в 2024 году она равнялась 41 тысяче рублей.

По состоянию на 10 мая у завода сформировалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Эта сумма практически совпадает с размером требований ФНС в рамках дела о банкротстве. К 31 мая налоговые органы уже нашли решения о частичном или полном приостановлении операций по ряду счетов предприятия.

Ранее редакция сообщала, что «Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом.