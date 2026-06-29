Новосибирская филармония меняет даты выступлений

Новосибирская филармония скорректировала свою афишу. Это связано с проведением ремонтных работ в зале имени А. Каца. Информацию об этом распространила директор организации Анна Терешкова через свой Telegram-канал.

Коррективы были внесены в сентябрьские и октябрьские мероприятия.

— С середины июня до конца сентября в Зале имени Каца проводится капитальный ремонт кровли, которого мы так долго ждали. В связи с этим концерты сентября перенесены, — прокомментировала Анна Терешкова.

Билеты в кассах главного филармонического зала не будут доступны до 30 сентября. Обновленное расписание мероприятий доступно на официальном веб-сайте учреждения.