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Культура

Новосибирская филармония меняет даты выступлений

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Билеты в кассах главного филармонического зала не будут доступны до 30 сентября

Новосибирская филармония скорректировала свою афишу. Это связано с проведением ремонтных работ в зале имени А. Каца. Информацию об этом распространила директор организации Анна Терешкова через свой Telegram-канал.

Коррективы были внесены в сентябрьские и октябрьские мероприятия.

— С середины июня до конца сентября в Зале имени Каца проводится капитальный ремонт кровли, которого мы так долго ждали. В связи с этим концерты сентября перенесены, — прокомментировала Анна Терешкова.

Билеты в кассах главного филармонического зала не будут доступны до 30 сентября. Обновленное расписание мероприятий доступно на официальном веб-сайте учреждения.

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Реклама. Рекламодатель: ГАУК НСО «Новосибирская филармония»
Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

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Рубрики : Культура

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония культура

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День города официально стартовал в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Новосибирцы — люди особые: сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. И поэтому я могу уверенно сказать: у нашего города большое будущее. И как сказал один из первых архитекторов нашего города Андрей Дмитриевич Крячков: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! Я поздравляю вас с замечательным праздником — 133-й годовщиной нашего города! Желаю удачи, ярких свершений и новых побед! Пусть любовь к нашему родному городу всегда будет в вашем сердце! С праздником! — сказал Максим Кудрявцев.

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«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

Приближается знаменательная дата – 70-летие первого и единственного в регионе академического симфонического оркестра, коллектива, занимающего лидирующие позиции в стране и являющегося гордостью филармонии. По этому случаю запланировано грандиозное юбилейное выступление на сцене НОВАТа.

История коллектива берет начало в 1956 году, когда под руководством выдающегося Арнольда Каца был основан Новосибирский академический симфонический оркестр. До 1989 года его домом был театр оперы и балета, что делает выбор концертной площадки для торжеств символичным.

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«Идеальное время для диалога с искусством»: где в Новосибирске скрыться от жары и культурно обогатиться

Аномальная жара, установившаяся в сибирской столице, заставляет горожан искать не только физические, но и ментальные способы охлаждения. По мнению экспертов Новосибирского государственного педагогического университета, лучшей альтернативой душным пляжам и перегретым городским паркам становятся учреждения культуры. Как совместить приятное с полезным и пережить зной с комфортом, рассказала директор Института культуры и молодежной политики НГПУ Ольга Капустина.

Вопреки стереотипам, летний зной — это не повод отказываться от культурной программы.

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«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Автор: Марина Санькова

Театральный коллектив «Красный факел» из Новосибирска впервые присоединился к фестивальной жизни острова Сахалин, представив свою постановку «Мертвые души» (18+). Этот спектакль, созданный художественным руководителем Андреем Прикотенко, был показан в рамках гостевой программы VII Дальневосточного фестиваля театров. Оба представления прошли с полным аншлагом на сцене Южно-Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что это событие ознаменовало собой прекрасное завершение 106-го театрального сезона, который начался с гастролей в Санкт-Петербурге. По ее словам, эти противоположные по географическому положению города — Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург — наглядно демонстрируют как необъятность России, так и востребованность театра «Красный факел». Спектакль «Мертвые души» — это технически сложная и масштабная постановка, требующая участия почти всей труппы, однако, отработанная команда успешно адаптирует ее к условиям любой сцены. Гореявчева подчеркнула вдохновленную игру актеров и искреннюю реакцию сахалинского зрителя, что сделало показ одним из лучших. Она также выразила благодарность организаторам фестиваля, властям Сахалинской области и всем, кто способствовал теплому приему, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

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Идеи основателей Новосибирска учтут в новом облике площади Гарина-Михайловского

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» снесли нестационарные торговые объекты (НТО). Ранее там находились продовольственный киоск, кафе восточной кухни, продавали шаурму.

— Мы провели большую работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые стояли с нарушениями, нарушали архитектурный облик города Новосибирска. По ряду объектов у нас были судебные процессы, но мы их выиграли, у нас целый ряд положительных решений, — сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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Не просто декор: новосибирская художница Аделаида Рош «оживляет» камень

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска Аделаида Рош уже почти девять лет создаёт мозаики и доказывает, что это не просто декор, а полноценное искусство. Её работы представлены в частных коллекциях и музеях от Италии до Мексики, в том числе в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США).

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