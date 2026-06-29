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Бизнес

Имущество новосибирского сельхозпредприятия купил собственник «Солнечного дня»

Автор: Артем Рязанов

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В список купленных лотов им лотом также входит молочный завод. При этом у бизнесмена в активе уже есть фабрика по производству мороженого

Предприниматель Сергей Решилов приобрел имущественный комплекс АО «Доронинское» — крупное сельскохозяйственное предприятие в Тогучинском районе Новосибирской области. Продажа была осуществлена по результатам торгов, проведенных в рамках конкурсного производства, договор купли-продажи был заключен между ним и предприятием.

Покупатель заплатил 121 миллион рублей за земельные участки, животноводческий комплекс, автобазу и склады. Еще 12,7 миллиона рублей у него ушло на молочный завод.

Оборудование для мясоперерабатывающего цеха в начале июня приобрела компания ООО «Альфа технологии» из Алтайского края за 33 миллиона рублей.

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), АО «Доронинское» было учреждено 27 января 2005 года. Входило в холдинг ООО «Сибирская аграрная компания» , который являлся одним из крупнейших в Новосибирской области переработчиков зерновых культур. Основные направления деятельности предприятия включали возделывание зерновых культур, а также молочное и мясное животноводство. Вадим Паньшин стал инвестором ОАО «Доронинское», находящегося на грани банкротства, в 2011 году. На его базе инвестор начал развивать молочное производство.

В марте 2015 года председатель совета директоров ОАО «Доронинское» Вадим Паньшин анонсировал запуск мясокомбината с цехом по убою скота мощностью 170 тысяч голов КРС, МРС и свиней в год. Инвестиции в строительство планировались на уровне 200 млн рублей со сроком окупаемости 5 лет. Иск о банкротстве АО «Доронинское» был подан в арбитражный суд Новосибирской области в марте 2021 года ООО «Сибирская аграрная компания», а конкурсное производство открыто в декабре 2022 года.

По данным сервиса «Контур Фокус», Сергей Решилов является собственником сети столовых «Солнечный день» и итальянских кафе Mama Margarita. С октября 2025 года ему принадлежит новосибирская фабрика мороженного «Гулливер». По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске 39 ресторанов самообслуживания «Солнечный день», одно кафе Mama Margarita расположено в Новосибирске, одно — в Искитиме.

Учредителем ООО «Альфа технологии» является Александр Балыков. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : торги сельхозпредприятия бизнес

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Новосибирская филармония меняет даты выступлений

Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проведет исследование вакцины «ОртопоксВак» с участием 40 добровольцев. Информация об этом содержится в документации закупки на оказание услуг по подбору участников, их вакцинации и забору крови. Закупка была проведена в июне текущего года, поставщик определен 24 июня.

Цель работы — изучение длительности специфического иммунитета. Оно будет проводиться до декабря 2028 года. Исполнитель должен организовать вакцинацию и последующие лабораторные исследования крови привитых добровольцев. Услуги будут оказываться на территории Новосибирска или рабочего поселка Кольцово.

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Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем. Мониторинг поставок горюче‑смазочных материалов для сельхозпроизводителей ведут министерства сельского хозяйства и промышленности. При необходимости снабжение ключевых потребителей организуют в ручном режиме.

Глава региона призвал глав сельских округов и районов оперативно сообщать в минсельхоз о трудностях у сельхозпроизводителей — вопросы будут решать индивидуально совместно с минпромторгом. Губернатор отметил, что регион уже имеет опыт работы в таких условиях — в частности, в периоды ремонта нефтеперерабатывающих заводов, когда объёмы поставок сокращались.

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Соискатели в Сибири теряют оптимизм в оценке своих перспектив на рынке труда

Автор: Юлия Данилова

Итоги второго квартала свидетельствуют об общем снижении оптимизма среди соискателей. Этот тренд зафиксирован во всех регионах и округах России. Хуже всего свои перспективы на рынке труда оценивают соискатели в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве. Больше всего оптимизма у жителей Дальневосточного федерального округа, констатируют аналитики hh.ru. В Сибири индекс самочувствия соискателей упал до уровня начала 2025 года, когда в России была максимальная ключевая ставка, а компании запускали оптимизацию всех бизнес-процессов.

В отраслевом разрезе наименее позитивно смотрят в трудовое будущее ИТ-специалисты, сотрудники сферы маркетинга, представители индустрии развлечений и массмедиа, а также топ-менеджеры. Стоит отметить, что в 2026 году дефицит айтишников в Новосибирской области пошел на спад.

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Размещение складов и хостелов в домах Новосибирска предлагают утверждать жителям

Автор: Юлия Данилова

Для размещения хостелов, общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий в многоквартирных жилых домах, бизнесу предлагают получать соответствующее разрешение у жильцов. Речь идет даже о нежилых помещениях. Законопроект направлен депутатами Госдумы на рассмотрение правительства РФ, сообщили «Известия». Депутаты заявляют, что к ним поступает много жалоб от жителей домов, где работают такие объекты. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов подтвердил изданию, что размещение таких объектов в жилых домах — стабильный источник социальной напряженности.

Изменения планируется внести в Жилищный кодекс РФ. Кроме того, регионам предлагают предоставить право вводить дополнительные требования к размещению такого бизнеса, а также формировать реестр сфер деятельности, которые будут согласовывать жители. Так же планируется создать механизм государственного контроля за использованием нежилых помещений в многоквартирных домах. Инициаторы законопроекта не исключают, что новые изменения затронут и уже действующие бизнесы в МКД.

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В Новосибирске на продажу выставили помещение фонда соцзащиты молодежи

Автор: Юлия Данилова

В центре Новосибирска, на улице Свердлова, на продажу выставлено помещение площадью 106 кв.м. Как отмечает организатор торгов, РТС-тендер, речь идет о помещении фонда социальной защиты молодежи. По данным 2ГИС, эта организация в списке действующих в здании не указана. Инициатором торгов выступает департамент имущества мэрии Новосибирска.

— Приватизация объекта недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2025 № 73 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2026 год», — уточняется в документации.

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Запуск логистического центра Wildberry в Новосибирске ждут в августе

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске готовится к запуску крупный логистический центр Wildberry. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании инвестиционного совета региона. Как уточнили редакции в корпорации, запуск ожидается в августе. Ранее в компании говорили об июле.

Напомним, в августе 2023 года «Вайлдберриз» начала строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. Ёмкость хранения склада по проекту — 273330 тонн. По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1310 (Летом 2025 года 1159. — Ред.). В августе 2025 в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries  — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете площадью 20 тысяч кв метров. Он предназначен для сверхгабаритных товаров (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы.

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Имущество новосибирского сельхозпредприятия купил собственник «Солнечного дня»

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