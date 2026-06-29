Имущество новосибирского сельхозпредприятия купил собственник «Солнечного дня»

Предприниматель Сергей Решилов приобрел имущественный комплекс АО «Доронинское» — крупное сельскохозяйственное предприятие в Тогучинском районе Новосибирской области. Продажа была осуществлена по результатам торгов, проведенных в рамках конкурсного производства, договор купли-продажи был заключен между ним и предприятием.

Покупатель заплатил 121 миллион рублей за земельные участки, животноводческий комплекс, автобазу и склады. Еще 12,7 миллиона рублей у него ушло на молочный завод.

Оборудование для мясоперерабатывающего цеха в начале июня приобрела компания ООО «Альфа технологии» из Алтайского края за 33 миллиона рублей.

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), АО «Доронинское» было учреждено 27 января 2005 года. Входило в холдинг ООО «Сибирская аграрная компания» , который являлся одним из крупнейших в Новосибирской области переработчиков зерновых культур. Основные направления деятельности предприятия включали возделывание зерновых культур, а также молочное и мясное животноводство. Вадим Паньшин стал инвестором ОАО «Доронинское», находящегося на грани банкротства, в 2011 году. На его базе инвестор начал развивать молочное производство.

В марте 2015 года председатель совета директоров ОАО «Доронинское» Вадим Паньшин анонсировал запуск мясокомбината с цехом по убою скота мощностью 170 тысяч голов КРС, МРС и свиней в год. Инвестиции в строительство планировались на уровне 200 млн рублей со сроком окупаемости 5 лет. Иск о банкротстве АО «Доронинское» был подан в арбитражный суд Новосибирской области в марте 2021 года ООО «Сибирская аграрная компания», а конкурсное производство открыто в декабре 2022 года.

По данным сервиса «Контур Фокус», Сергей Решилов является собственником сети столовых «Солнечный день» и итальянских кафе Mama Margarita. С октября 2025 года ему принадлежит новосибирская фабрика мороженного «Гулливер». По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске 39 ресторанов самообслуживания «Солнечный день», одно кафе Mama Margarita расположено в Новосибирске, одно — в Искитиме.

Учредителем ООО «Альфа технологии» является Александр Балыков. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами.