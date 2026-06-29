Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем. Мониторинг поставок горюче‑смазочных материалов для сельхозпроизводителей ведут министерства сельского хозяйства и промышленности. При необходимости снабжение ключевых потребителей организуют в ручном режиме.

Глава региона призвал глав сельских округов и районов оперативно сообщать в минсельхоз о трудностях у сельхозпроизводителей — вопросы будут решать индивидуально совместно с минпромторгом. Губернатор отметил, что регион уже имеет опыт работы в таких условиях — в частности, в периоды ремонта нефтеперерабатывающих заводов, когда объёмы поставок сокращались.

По словам министра промышленности Дениса Рягузова, в Новосибирске в целом проблем с заправкой нет, однако на некоторых АЗС временно приостановлен отпуск топлива физлицам. В районах, где нет сети «Газпромнефть», снабжение населения топливом также обеспечивают в ручном режиме. Губернатор поручил минпромторгу содействовать восстановлению стабильных поставок для малых сетей АЗС.



Ранее редакция сообщала о том, что иркутский губернатор попросил силовиков заняться топливными спекулянтами.