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Бизнес Власть Общество

Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

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Поставку горючего сельхозпроизводителям в регионе контролируют в ручном режиме

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем. Мониторинг поставок горюче‑смазочных материалов для сельхозпроизводителей ведут министерства сельского хозяйства и промышленности. При необходимости снабжение ключевых потребителей организуют в ручном режиме.

Глава региона призвал глав сельских округов и районов оперативно сообщать в минсельхоз о трудностях у сельхозпроизводителей — вопросы будут решать индивидуально совместно с минпромторгом. Губернатор отметил, что регион уже имеет опыт работы в таких условиях — в частности, в периоды ремонта нефтеперерабатывающих заводов, когда объёмы поставок сокращались.

По словам министра промышленности Дениса Рягузова, в Новосибирске в целом проблем с заправкой нет, однако на некоторых АЗС временно приостановлен отпуск топлива физлицам. В районах, где нет сети «Газпромнефть», снабжение населения топливом также обеспечивают в ручном режиме. Губернатор поручил минпромторгу содействовать восстановлению стабильных поставок для малых сетей АЗС.

Ранее редакция сообщала о том, что иркутский губернатор попросил силовиков заняться топливными спекулянтами.

Источник фото: предоставлено читательницей редакции.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : цены на бензин топливо АЗС

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