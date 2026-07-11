Почти каждая пятая компания Новосибирска готова принимать на работу подростков

В Новосибирске 18% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 8% — на работу, а еще 10% — только на стажировку. Наиболее активно с этой категорией соискателей работает крупный и средний бизнес, который имеет больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 26%, среди предприятий малого бизнеса — только 11%, констатировали аналитики сервиса SuperJob.

Самыми востребованными у подростков специальностями. Которые чаще всего фигурируют в резюме, являются:

Продавец-консультант/кассир/работник торгового зала

Сборщик заказов

Официант/бариста

Курьер

Промоутер

У работодателей топ-5 вакансий, на которые они готовы принимать школьников, выглядит несколько иначе:

Курьер

Продавец-консультант/кассир/работник торгового зала

Промоутер

Официант\ бариста

Сотрудник ресторана быстрого питания

Напомним, по данным hh.ru, в 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей. В 11% резюме подростки указывают готовность работать официантами или бариста. Ещё 8% рассматривают вакансии упаковщика, комплектовщика или маркировщика, а 6% — разнорабочего.

Кроме того, новосибирские школьники и студенты всё чаще выбирают не только работу по найму. Например, по состоянию на май 2026 года в регионе насчитывалось более 90 тысяч самозанятых в возрасте до 25 лет. За три года их число выросло более чем на 160%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц. Период отпусков также удачное время для стажировок, после которых можно получить приглашение на постоянную работу.