Никто не захотел достраивать очистные сооружения в Ордынском под Новосибирском

Аукцион на достройку комплекса очистных сооружений в поселке Ордынское Новосибирской области провалился. На конкурс с начальной ценой более 72 миллионов рублей не поступило ни одной заявки. Объект, который планировали сдать еще в 2022 году, так и остался незавершенным.

По данным портала Госзакупок, электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Объявление разместили 15 июля, итоги подвели 23 июля. За 72 млн рублей подрядчику предстояло завершить строительство, однако желающих не нашлось.

Напомним, в «зависшем» состоянии оказались также объекты «Чистой воды» в Коченево и Татарске. Их общая готовность составляет от 80 до 95%, а на завершение всех трех объектов из областного бюджета потребуется направить почти 325 млн рублей. В частности, комплекс в Ордынске, готовность которого оценивается в 75%, планируют запустить в декабре 2026 года. Для этого в бюджете заложено около 70 млн рублей, из них 10 млн – на корректировку ПСД.

Первоначальным подрядчиком по федеральному проекту «Чистая вода» стала новосибирская компания «СпецТрансСтрой». Контракт на 285 млн рублей был заключен в августе 2021 года. Однако компания не смогла выполнить работы в срок. В ноябре 2024 года «СпецТрансСтрой» обратился в арбитражный суд, чтобы оспорить односторонний разрыв контракта со стороны администрации. Подрядчик настаивал, что проблемы возникли из-за банкротства проектировщика, и предлагал скорректировать документацию самостоятельно, но заказчик отказался продлевать сроки. В итоге контракт был расторгнут, а регион из-за этого вынужден вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Компания также должна вернуть полученный аванс в размере 261 млн рублей.

Стоит отметить, что проблемы «СпецТрансСтроя» не ограничиваются одним объектом. Компания лишилась крупных контрактов на строительство метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста в Новосибирске, а также на строительство дорог в Черепановском районе. В отношении гендиректора Сергея Арапова возбуждены уголовные дела о хищении средств. Сейчас в Арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве компании.

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