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Экс-депутат из Новосибирска Ганзя прокомментировала атаки беспилотников

Автор: Артем Рязанов

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Экс-парламентарий советует региональным властям избегать банкротства стратегических предприятий

Экс-депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя призвала региональные власти более ответственно подходить к управлению в условиях нехватки бензина. Она подчеркнула, что местные органы власти должны предотвращать банкротство ключевых предприятий, таких как нефтеперерабатывающие заводы от которых зависит топливная безопасность.

— В остальном от властей регионов мало что зависит. Проблему дефицита топлива обязан решать федеральный центр. От перераспределения топлива между регионами его не добавится. Тем более что крупнейшие НПЗ принадлежат государственным компаниям. Атаки беспилотников — это теперь наши реалии, и с ними придётся жить. И защита от них должна быть системной, — сказала Вера Ганзя изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Собеседница издания отметила, что сейчас федеральные власти используют демпферы как временные меры для решения топливного кризиса. Однако это не системный подход.

Как отмечает экс-депутат, федеральный бюджет не безграничен, чтобы покрывать разницу между экспортными и внутренними ценами, а теперь и импортёры бензина имеют право на выплаты по демпферу.

По её мнению, местные власти должны бороться со спекулятивной перепродажей бензина и жёстко наказывать тех, кто пытается нажиться на проблемах людей и страны.

— Кроме этой, я не вижу других мер, потому что у местных властей нет ни ресурсов для защиты от атак БПЛА, ни возможностей увеличить объёмы производства топлива. Разве что производить бензин на небольших нефтеперерабатывающих предприятиях, но что это будет за качество бензина? К тому же НПЗ надо ещё и построить, — резюмировала Вера Ганзя.

Ранее редакция сообщала о том, что после атаки БПЛА в Омске транзитным фурам запретили въезд в Кемерово.

Источник фото:  Infopro54, автор: Юлия Данилов
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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : топливный кризис Вера Ганзя атака БПЛА

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Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

На заправках независимых сетей в Новосибирске продолжается рост цен на топливо. Автовладельцы называют происходящее неуправляемой бензиновой инфляцией. Одним из подтверждений этого стал технический фактор: новые цены, ставшие трёхзначными, не помещаются на старых электронных табло.

Большие табло, установленные на въезде заправок, рассчитаны на отображение двухзначных чисел с копейками — формат 88.88. Чтобы отобразить трёхзначное число, собственникам АЗС приходится идти на ухищрения. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, виден один из таких приёмов. Светящиеся точки, которые разделяют рубли и копейки, прикрыты небольшими кусочками пластика или металла. Благодаря таким нижним «шторкам» на отдалении число 15.0 (в последнем окошке прочерк) выглядит как 150, 14.0 — как 140. Если подойти ближе и сместить угол зрения, то точки и «шторки» можно увидеть.

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Новосибирским компаниям рекомендуют перевод на удалёнку из-за топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области опубликован полный текст постановления о введении в регионе режима повышенной готовности из-за топливного кризиса. Объявляя об этом режиме вечером 6 июля, губернатор Андрей Травников сообщил тогда об уменьшении лимитов на отпуск бензина и дизтоплива. Infopro54 ознакомился с документом и выяснил, что там есть рекомендации об удалёнке и частичном отказе от использования личного транспорта.

Постановление предписывает руководителям областных ведомств и подведомственных учреждений перейти на режим экономии топлива и использовать его исключительно для решения первоочередных задач. Сотрудникам рекомендовано пользоваться общественным транспортом. Аналогичные рекомендации даны главам муниципальных образований. Организациям, торгующим топливом, предписано информировать население о ситуации и наличии бензина, обеспечить приоритетную заправку экстренных и аварийных служб без ограничений. В документе в общей сложности 13 пунктов.  Пункт 9 постановления касается работодателей.

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В Республике Алтай ввели тотальный контроль за продажей топлива на АЗС

Автор: Оксана Мочалова

С 9 июля в Республике Алтай на всех автозаправочных станциях начала работу информационная система «Контроль отпуска топлива». Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, теперь бензин и дизельное топливо продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.

Операторы АЗС заносят номер машины в систему, что исключает возможность повторной заправки сверх установленных лимитов в течение суток.

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Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Автор: Юлия Данилова

Основатель управляющей консалтинговой компании Mirotel Management Михаил Швецов дал прогноз о том, как топливный кризис может повлиять на гостиничный рынок, и рассказал, какие действия стоит предпринимать участникам рынка:

— Сейчас главный вопрос не в том, что уже произошло, а в том, насколько долго продлится нестабильность с бензином.

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После атаки БПЛА в Омске транзитным фурам запретили въезд в Кемерово

Автор: Артем Рязанов

В Кемерово запретили въезд транзитным большегрузам. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

— До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них еще два года назад был открыт объездной путь — Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности — в том числе атаки БПЛА, — объяснил принятое решение глава региона.

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Очереди на новосибирских АЗС стали больше после атак БПЛА на Омский НПЗ

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска сообщают об увеличении очередей к работающим автозаправочным станциям. Рост числа машин на заправках горожане зафиксировали 7 июля на фоне сохраняющегося топливного кризиса. Утром 8 июля автовладельцы сообщают о такой же картине.

Автовладельцы в последние дни постоянно отслеживают ситуацию на АЗС. Даже если им не требуется дозаправка в данный момент, многие мониторят обстановку во время передвижения по городу и за его пределами. Наблюдения за последние двое суток показывают определенные изменения. В понедельник, 6 июля, у многих сложилось впечатление, что очереди пошли на спад по сравнению с прошлой неделей. Среднее количество машин у заправок составляло тогда 20–30 автомобилей. Однако уже на следующий день, 7 июля, средняя очередь выросла до 40–60 машин.

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