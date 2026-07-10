Экс-депутат из Новосибирска Ганзя прокомментировала атаки беспилотников

Экс-депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя призвала региональные власти более ответственно подходить к управлению в условиях нехватки бензина. Она подчеркнула, что местные органы власти должны предотвращать банкротство ключевых предприятий, таких как нефтеперерабатывающие заводы от которых зависит топливная безопасность.

— В остальном от властей регионов мало что зависит. Проблему дефицита топлива обязан решать федеральный центр. От перераспределения топлива между регионами его не добавится. Тем более что крупнейшие НПЗ принадлежат государственным компаниям. Атаки беспилотников — это теперь наши реалии, и с ними придётся жить. И защита от них должна быть системной, — сказала Вера Ганзя изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Собеседница издания отметила, что сейчас федеральные власти используют демпферы как временные меры для решения топливного кризиса. Однако это не системный подход.

Как отмечает экс-депутат, федеральный бюджет не безграничен, чтобы покрывать разницу между экспортными и внутренними ценами, а теперь и импортёры бензина имеют право на выплаты по демпферу.

По её мнению, местные власти должны бороться со спекулятивной перепродажей бензина и жёстко наказывать тех, кто пытается нажиться на проблемах людей и страны.

— Кроме этой, я не вижу других мер, потому что у местных властей нет ни ресурсов для защиты от атак БПЛА, ни возможностей увеличить объёмы производства топлива. Разве что производить бензин на небольших нефтеперерабатывающих предприятиях, но что это будет за качество бензина? К тому же НПЗ надо ещё и построить, — резюмировала Вера Ганзя.

Ранее редакция сообщала о том, что после атаки БПЛА в Омске транзитным фурам запретили въезд в Кемерово.